HSK İkinci Dairesi, savcı Türkşad Kunthan Uçuk’u görevden uzaklaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

HSK İkinci Dairesi, savcı Türkşad Kunthan Uçuk’u görevden uzaklaştırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
HSK İkinci Dairesi, savcı Türkşad Kunthan Uçuk’u görevden uzaklaştırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıcı Gülşen’in 2022 yılında tutuklanması sürecinde de görev alan Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında HSK tarafından dikkat çeken bir karar verildi. Pınarhisar Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan ve Bozova’ya atanması kararlaştırılan Uçuk, hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma kapsamında 3 ay süreyle görevden uzaklaştırıldı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, hakkında adli ve idari soruşturma yürütülen Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk’un 3 ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Uçuk hakkında eski eşine yönelik “basit yaralama” suçlamasıyla açılan dava bulunurken, soruşturma kapsamında yargı mensuplarına yönelik küfürlü ifadelerin yer aldığı bir video da gündeme geldi.

HSK’DAN UÇUK HAKKINDA 3 AYLIK TEDBİR

HSK müfettişlerinin talebi üzerine Türkşad Kunthan Uçuk hakkındaki dosya, 18 Eylül 2026’da HSK İkinci Dairesinin olağanüstü toplantısında ele alındı. Kurul, Uçuk’un görevine devam etmesinin yürütülen adli ve idari soruşturmaların sağlıklı şekilde ilerlemesini ve yargının güven ve itibarını olumsuz etkileyebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda Uçuk’un 3 ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına oy birliğiyle karar verildi. Kararın 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 77 ve 81’inci maddeleri kapsamında alındığı bildirildi.

ESKİ EŞİNE YÖNELİK “BASİT YARALAMA” DAVASI

Uçuk hakkında yürütülen adli sürecin başlıklarından birini eski eşine yönelik “basit yaralama” suçlaması oluşturuyor. Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada savcının 2 yıl 2 aya kadar hapsi isteniyor.

Uçuk ise eski eşini darbetmediğini ve kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu savunuyor. Eski eşinin tehdit ve hakaret suçlamalarıyla ilgili şikâyetleri hakkında ise takipsizlik kararı verildiği aktarılıyor.

MAHKEME DOSYASINA KÜFÜRLÜ VİDEO GİRDİ

Uçuk hakkındaki tartışmalar, eski eşiyle ilgili davanın dosyasına giren bir video ile de gündeme geldi. Haberlerde yer alan bilgilere göre videoda Uçuk’un, eski eşinin başvurusunu kabul eden savcı ve hâkime yönelik ağır küfürlü ifadeler kullandığı iddia edildi.

Söz konusu görüntülerin de Uçuk hakkında yürütülen süreç kapsamında gündeme geldiği bildirildi.

GÜLŞEN’İ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK ETMİŞTİ

Türkşad Kunthan Uçuk, kamuoyunda özellikle şarkıcı Gülşen hakkında yürütülen soruşturmayla tanınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunda görev yaptığı dönemde Uçuk, Gülşen hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlaması kapsamında yürütülen soruşturmada görev aldı. 

Uçuk aynı dönemde Prof. Dr. Celal Şengör’ü bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle “dini değerleri alenen aşağılama” iddiasıyla ifadeye çağırmasıyla da gündeme gelmişti.

BOZOVA’YA ATANMIŞTI

Uçuk, 7 Eylül 2026 tarihli HSK Birinci Daire kararıyla Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığından Şanlıurfa’nın Bozova ilçesi Cumhuriyet Savcılığına atanmıştı. Ancak hakkında yürütülen adli ve idari soruşturmanın ardından HSK İkinci Dairesi tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Hakimler Savcılar KuruluCumhuriyet SavcılığıCumhuriyet SavcısıPınarhisarŞanlıurfaBozovaGülşenUçukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • RECEP ARGIN RECEP ARGIN:
    eşini yaralayan biri nasıl hakimlik mesleğine dönebilir. neden meslekten men edilmez garip 3 0 Yanıtla
  • yüksel altun yüksel altun:
    geçti borun pazarı… 0 2 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    okumuşluk diplomssı olması önemli olmadığı bir kere daha ortaya çıktı adam adsm olsun 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çakırağa Konağı’nda zeybekli kına gecesi Vali Elban o geleneği tescil ettirecek Çakırağa Konağı'nda zeybekli kına gecesi! Vali Elban o geleneği tescil ettirecek
Usta sanatçı Gülsen Tuncer hayatını kaybetti Usta sanatçı Gülsen Tuncer hayatını kaybetti
Prenses Diana’nın kardeşinin yazdığı kitap piyasaya çıkmadan çalındı tartışmalar büyüyor Prenses Diana'nın kardeşinin yazdığı kitap piyasaya çıkmadan çalındı; tartışmalar büyüyor
Dursun Özbek’ten Barcelona maçı için açıklama Dursun Özbek'ten Barcelona maçı için açıklama
Ağabeylerine örnek oldular Beşiktaş-Marsilya maçına damga vuran kare Ağabeylerine örnek oldular! Beşiktaş-Marsilya maçına damga vuran kare
Mauro Icardi yine dört ayağının üstüne düştü Premier Lig’den sürpriz teklif Mauro Icardi yine dört ayağının üstüne düştü! Premier Lig'den sürpriz teklif
Okan Buruk son kararını verdi Yıldız oyuncu, Trabzonspor maçında yedek kulübesinde Okan Buruk son kararını verdi! Yıldız oyuncu, Trabzonspor maçında yedek kulübesinde
Forma giymekte zorlanıyorlardı Galatasaray’da iki ayrılık birden Forma giymekte zorlanıyorlardı! Galatasaray'da iki ayrılık birden
Marsilya sahadan silindi Beşiktaş’tan Avrupa Ligi’ne sükseli başlangıç Marsilya sahadan silindi! Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne sükseli başlangıç
Beşiktaş’a gol atan Abdallah’ın piyasa değeri görenleri şaşırttı Beşiktaş'a gol atan Abdallah'ın piyasa değeri görenleri şaşırttı
20:03
Vatandaşın teklifi Özgür Özel’i kızdırdı: Tövbe tövbe
Vatandaşın teklifi Özgür Özel'i kızdırdı: Tövbe tövbe
19:52
İstanbul trafiğinde skandal anlar: Ambulansa dakikalarca yol vermedi
İstanbul trafiğinde skandal anlar: Ambulansa dakikalarca yol vermedi
19:21
CHP’de kurultay kulisleri hareketlendi: Kılıçdaroğlu’nun karşısına 6 rakip çıkıyor
CHP’de kurultay kulisleri hareketlendi: Kılıçdaroğlu'nun karşısına 6 rakip çıkıyor
18:50
Batman’daki aile katliamı 2,5 kilo altın yüzünden yaşanmış
Batman'daki aile katliamı 2,5 kilo altın yüzünden yaşanmış
18:25
Bakan Şimşek sinyali verdi: Mesai saatleri değişiyor
Bakan Şimşek sinyali verdi: Mesai saatleri değişiyor
17:55
İBB davasında ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talep edildi
İBB davasında ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talep edildi
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
17:31
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
17:17
İstanbul Havalimanı’nın 4. pistinden ilk uçak havalandı İşte Erdoğan’ın kalkış iznini verdiği anlar
İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk uçak havalandı! İşte Erdoğan'ın kalkış iznini verdiği anlar
16:40
Yurttan kaçan kızlara istismar Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
Yurttan kaçan kızlara istismar! Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
16:33
Kahreden olay Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı
Kahreden olay! Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 20:20:06. #.0.2#
SON DAKİKA: HSK İkinci Dairesi, savcı Türkşad Kunthan Uçuk’u görevden uzaklaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement