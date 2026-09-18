HSK İkinci Dairesi, savcı Türkşad Kunthan Uçuk’u görevden uzaklaştırdı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, hakkında adli ve idari soruşturma yürütülen Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk’un 3 ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Uçuk hakkında eski eşine yönelik “basit yaralama” suçlamasıyla açılan dava bulunurken, soruşturma kapsamında yargı mensuplarına yönelik küfürlü ifadelerin yer aldığı bir video da gündeme geldi.

HSK’DAN UÇUK HAKKINDA 3 AYLIK TEDBİR

HSK müfettişlerinin talebi üzerine Türkşad Kunthan Uçuk hakkındaki dosya, 18 Eylül 2026’da HSK İkinci Dairesinin olağanüstü toplantısında ele alındı. Kurul, Uçuk’un görevine devam etmesinin yürütülen adli ve idari soruşturmaların sağlıklı şekilde ilerlemesini ve yargının güven ve itibarını olumsuz etkileyebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda Uçuk’un 3 ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına oy birliğiyle karar verildi. Kararın 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 77 ve 81’inci maddeleri kapsamında alındığı bildirildi.

ESKİ EŞİNE YÖNELİK “BASİT YARALAMA” DAVASI

Uçuk hakkında yürütülen adli sürecin başlıklarından birini eski eşine yönelik “basit yaralama” suçlaması oluşturuyor. Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada savcının 2 yıl 2 aya kadar hapsi isteniyor.

Uçuk ise eski eşini darbetmediğini ve kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu savunuyor. Eski eşinin tehdit ve hakaret suçlamalarıyla ilgili şikâyetleri hakkında ise takipsizlik kararı verildiği aktarılıyor.

MAHKEME DOSYASINA KÜFÜRLÜ VİDEO GİRDİ

Uçuk hakkındaki tartışmalar, eski eşiyle ilgili davanın dosyasına giren bir video ile de gündeme geldi. Haberlerde yer alan bilgilere göre videoda Uçuk’un, eski eşinin başvurusunu kabul eden savcı ve hâkime yönelik ağır küfürlü ifadeler kullandığı iddia edildi.

Söz konusu görüntülerin de Uçuk hakkında yürütülen süreç kapsamında gündeme geldiği bildirildi.

GÜLŞEN’İ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK ETMİŞTİ

Türkşad Kunthan Uçuk, kamuoyunda özellikle şarkıcı Gülşen hakkında yürütülen soruşturmayla tanınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunda görev yaptığı dönemde Uçuk, Gülşen hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlaması kapsamında yürütülen soruşturmada görev aldı.

Uçuk aynı dönemde Prof. Dr. Celal Şengör’ü bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle “dini değerleri alenen aşağılama” iddiasıyla ifadeye çağırmasıyla da gündeme gelmişti.

BOZOVA’YA ATANMIŞTI

Uçuk, 7 Eylül 2026 tarihli HSK Birinci Daire kararıyla Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığından Şanlıurfa’nın Bozova ilçesi Cumhuriyet Savcılığına atanmıştı. Ancak hakkında yürütülen adli ve idari soruşturmanın ardından HSK İkinci Dairesi tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.