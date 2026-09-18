Atina'nın gövde gösterisi fiyaskoyla sonuçlandı: Tatbikatta çıkarma yapan Yunan askerleri denizin dibini boyladı - Son Dakika
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Atina'nın gövde gösterisi fiyaskoyla sonuçlandı: Tatbikatta çıkarma yapan Yunan askerleri denizin dibini boyladı

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Doğu Akdeniz ve Girit açıklarında Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa ve İtalya’nın katılımıyla gerçekleştirilen MEDUSA-15 askeri tatbikatında amfibi çıkarma senaryosu fiyaskoyla sonuçlandı. Çıkarma botundan karaya çıkmaya çalışan Yunan askerlerinin denize düştüğü anlar kameralara yansırken, komşunun askeri operasyonel yetkinliği bir kez daha gündeme geldi.

Doğu Akdeniz ve Girit Adası açıklarında Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Fransa ve İtalya’nın ortak katılımıyla düzenlenen MEDUSA-15 çok uluslu askeri tatbikatı, beklenmedik anlara sahne oldu.

Ancak bölgedeki askeri güç dengeleri açısından dikkatle takip edilen tatbikatta yaşanan bir beceriksizlik, Atina yönetimi tarafından yapılmaya çalışılan gövde gösterisinin önüne geçti.

ÇIKARMA YAPAN YUNAN ASKERLERİ DENİZE DÜŞTÜ

Tatbikatın amfibi harekat senaryosu doğrultusunda, askerlerin çıkarma botlarıyla güvenli bir şekilde kıyıya ulaştırılması hedeflendi. Ancak karaya yanaşan çıkarma botunun kapağının açılmasıyla birlikte aksilikler başladı. Kıyıya doğru ilerlemeye çalışan Yunan askerlerinden bazıları, dalgaların etkisi ve ağır teçhizatın zorlaştırmasıyla dengelerini kaybederek suya düştü.

Atina'nın gövde gösterisi fiyaskoyla sonuçlandı: Tatbikatta çıkarma yapan Yunan askerleri denizin dibini boyladı

KIYIYA ZAR ZOR ULAŞABİLDİLER

Üzerlerinde hücum yelekleri, silah ve çeşitli askeri donanımlar bulunan askerlerin denize düştükten sonra kıyıya ulaşmakta bir hayli zorlandığı görüldü.

O ANLAR KAMERADA

Türkiye’nin komşularındaki askeri operasyonel yetkinlikleri bir kez daha gündeme getiren o anlar, amfibi harekatı takip eden kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Güney KıbrısDoğu AkdenizGirit AdasıGirit AdasıYunanistanGündemGüncelİtalyaFransaAtinaDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (17)

  • Ahmet Avsar Ahmet Avsar:
    Dedeleride iyi yüzerdi bunların :) 33 1 Yanıtla
    Talat Uzun Talat Uzun:
    Aynen doğru söylemişsin Ahmet. Ama yorumu beğenmeyen torunlardan biri çıkmış yine. 21 1
  • Ömer Tel Ömer Tel:
    Bunlar bizi öldürür Gülmekten ?? 18 0 Yanıtla
  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    bırak abisi yüzmeyi öğrenmeye çalışıyor. gerçek Tatbikat bu şekilde olur. denize döküleceklerini biliyorlar ne yapsın zavallı 3 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    yunan dostu deniz ile yılmaz çok üzülmüştür kesin:)) 2 0 Yanıtla
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