Büyük heyecan öncesi sürpriz isim! Berat Albayrak şehre geldi - Son Dakika
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Büyük heyecan öncesi sürpriz isim! Berat Albayrak şehre geldi

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Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisini takip etmek için Trabzon'a geldi. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele öncesi Albayrak'ın karşılaşmayı tribünden izleyeceği belirtildi.

Berat Albayrak Trabzon'a geldi. Eski Bakan, kritik Trabzonspor- Galatasaray karşılaşması öncesi kentte bulundu.

DERBİ HEYECANI TRABZON'DA BAŞLADI

Süper Lig'in 6. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, dev mücadeleyi takip etmek için Trabzon'a geldi. Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik karşılaşma, iki takım taraftarlarının büyük ilgisini çekerken, derbi öncesi şehirde hareketlilik arttı.

Büyük heyecan öncesi sürpriz isim! Berat Albayrak şehre geldi

KRİTİK MAÇTA GÖZLER SAHADA OLACAK

Süper Lig'in zirve yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem olarak Batuhan Kolak görev yapacak.

Büyük heyecan öncesi sürpriz isim! Berat Albayrak şehre geldi
Berat AlbayrakTrabzonsporGalatasarayTrabzonMaliyeGüncelSporSon Dakika

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    Yorumlar (12)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    hayat bunlara super. newyorkda 26 katli binayi da kiraya vermisler. 6 7 Yanıtla
  • emrah bakansız emrah bakansız:
    memleketi batıran adamlardan bitanesi dolar 3 lira olacak ya hey gidi hey 7 6 Yanıtla
  • ALI YANIK ALI YANIK:
    Siyaseti veya iktidarı sevmiyorum ama Berat Albayrak'ı seviyorum adamdır 5 7 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Hadi inşaallah 4 5 Yanıtla
  • twthq85w5b twthq85w5b:
    yavas yavas mehmet şimşek yolcu galıba berat bey sunulmaya baslamıs 7 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Büyük heyecan öncesi sürpriz isim! Berat Albayrak şehre geldi - Son Dakika
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