Vatandaşın teklifi Özgür Özel'i kızdırdı: Tövbe tövbe - Son Dakika
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Vatandaşın teklifi Özgür Özel'i kızdırdı: Tövbe tövbe

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da düzenlenen miting öncesi vatandaşlarla yürüyüş gerçekleştirdi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki yürüyüş sırasında bir vatandaşın börek teklifine verdiği yanıt kameralara yansıdı. Özel'in, yoğun programı sırasında yapılan teklife ilişkin sözleri dikkat çekti.

Özgür Özel'in Bursa yürüyüşünde vatandaşla yaşadığı kısa diyalog dikkat çekti. Özel, miting alanına giderken kendisine yöneltilen börek teklifine yanıt verdi.

MİTİNG ÖNCESİ VATANDAŞLARLA YÜRÜDÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda düzenlenen yürüyüş sırasında vatandaşlarla bir araya geldi. Miting alanına doğru yürüyen Özel'e çevrede bulunan vatandaşlar ilgi gösterirken, yürüyüş sırasında yaşanan kısa bir diyalog kameralara yansıdı.

Vatandaşın teklifi Özgür Özel'i kızdırdı: Tövbe tövbe

BÖREK TEKLİFİNE VERDİĞİ YANIT DİKKAT ÇEKTİ

Yürüyüş sırasında bir vatandaş, Özgür Özel'e börek ikram etmek istediğini söyledi. Vatandaş ile Özel arasında geçen konuşma şöyle oldu: Vatandaş: "Başkanım, börek istemişsiniz." Özgür Özel: "Gözünü seveyim, burada börek mi yiyeceğim? Yarın sabah. Burada olacak iş mi ya? Tövbe tövbe." Özel'in sözleri çevrede bulunan vatandaşlar tarafından duyulurken, kısa süreli diyalog görüntülere yansıdı.

Vatandaşın teklifi Özgür Özel'i kızdırdı: Tövbe tövbe
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