SPK, 131 yatırım fonunun tasfiye sürecini açıkladı! İş Bankası ve Ziraat Bankası görev alacak

SPK Kurul Karar Organı'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararı kapsamında, daha önce tasfiye edileceği duyurulan yatırım fonlarının tasfiye süreçlerine ilişkin yöntemler açıklandı.

Buna göre, tasfiye kapsamındaki fonların işlemleri belirlenen esaslar doğrultusunda yürütülecek. Süreçte yatırımcıların haklarının korunması ve fon varlıklarının nakde çevrilmesi için ilgili kuruluşlar görev yapacak.

İŞ BANKASI VE ZİRAAT BANKASI GÖREVLENDİRİLDİ

SPK kararına göre, Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye sürecinde portföy saklayıcısı olarak T. İş Bankası AŞ görevlendirildi.

A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerinde ise Türkiye Ziraat Bankası AŞ yetkilendirildi.

Görevlendirilen bankalar, tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirecek.

FON VARLIKLARI NAKDE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Tasfiye sürecinde fon portföylerinde bulunan finansal varlıklar, yatırımcıların menfaati, piyasa koşulları ve likidite durumu dikkate alınarak nakde çevrilecek.

Bankalar, varlıkların türüne göre doğrudan satış talimatı verebilecek veya işlemleri bir yatırım kuruluşu aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Satışlardan elde edilen nakitler ile vadesi gelen para piyasası araçlarından sağlanan gelirler, belirlenen ödeme planı doğrultusunda yatırımcıların bireysel saklama hesaplarına aktarılacak.

YATIRIMCILARIN HESAPLARI MUTABAKATLA KONTROL EDİLECEK

Tasfiye kapsamındaki fonların toplam katılma payları ile yatırımcıların bireysel saklama hesaplarındaki pay bilgileri, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) ve ilgili bankalar arasında kontrol edilecek.

Fonlarda bulunan rehin, haciz, tedbir ve diğer kısıtlamalar ile gerçekleşmemiş emirler de bu süreçte değerlendirilecek.

TEFAS ÜZERİNDEN İŞLEMLER DURDURULDU

SPK kararına göre, tasfiye edilmesine karar verilen fonlarda 17 Eylül 2026 tarihinden itibaren TEFAS dışındaki dağıtım kanalları üzerinden de katılma payı alım ve iade talimatları gerçekleştirilemeyecek.

Daha önce fon portföylerine ilişkin verilmiş ancak takası tamamlanmamış varlık ve işlem talimatlarının ise normal süreç içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

TASFİYE EN FAZLA 3 AYDA TAMAMLANACAK

Tasfiye sürecinin, duyuru tarihinden itibaren en fazla 3 aylık sürenin tamamlanmasının ardından ilk iş gününde sona ermesi planlanıyor.

SPK'nın uygun görmesi halinde bu sürenin uzatılabileceği belirtildi.