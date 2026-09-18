Emniyette büyük değişim! Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan görev değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kesinleşti. Kararname kapsamında 39 ilin emniyet müdürlüğüne yeni isimler atanırken, bazı mevcut müdürler Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

OKUL SALDIRISI SONRASI KAHRAMANMARAŞ EMNİYET MÜDÜRÜ MERKEZE ÇEKİLDİ

Kararnameyle merkeze alınan isimlerden biri de Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit oldu. Kahramanmaraş'ta bir okulda yaşanan saldırının ardından gündeme gelen Hasan Yiğit, yayımlanan kararnameyle Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Hasan Yiğit'in yerine ise Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı atandı.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA İFADE VERMİŞTİ

Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen de kararnameyle merkeze alınan isimler arasında yer aldı. Delen, Gülistan Doku soruşturması kapsamında ifade vermesinin ardından görev değişikliği yapılan isimlerden biri oldu. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü görevine Terörle Mücadele Daire Başkanı Yusuf Topcan getirildi.

4 YENİ EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ATANDI

Kararnameyle Emniyet Genel Müdürlüğü yönetim kademesinde de değişiklik yapıldı. Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcü, Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay, Polis Başmüfettişleri Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Mevcut Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu ise Emniyet Genel Müdürlüğü emrine çekildi.

MERKEZE ALINAN İSİMLER

Kararnameyle Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınan isimler şöyle:

Mahmut Çorumlu, Ahmet Birtan Erol, Ayhan Saraç, Armağan Adnan Erdoğan, Şükrü Yaman, Hüseyin Adatepe, Koray Şensoy, Ahmet Kurt, Arif Pehlivan, Yavuz Sağdıç, Nurettin Gökduman, Zafer Baybaba, Rüştü Yılmaz, Niyazi Turgay, Celal Sel, Hasan Yiğit, Ahmet Canver, Atanur Aydın, Sinan Çamuroğlu, Aykut Korkmaz, Melih Kuzudişli, Murat Türesin, Sibel Kılıçoğlu, Volkan Sazak ve Yılmaz Delen.