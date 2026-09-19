Hasan Şaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hasan Şaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hasan Şaş’ın savcılıkta verdiği ifade kamuoyuna yansıdı. Şaş, telefonunda özel hayatına ilişkin bilgiler bulunduğu gerekçesiyle ilk etapta şifresini vermek istemediğini, ancak soruşturmanın aydınlatılması için telefonunun incelenmesine rıza gösterdiğini söyledi. Şaş ayrıca uyuşturucu kullanmadığını ve üzerine atılı uyuşturucu ticareti suçlamasını kabul etmedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski milli futbolcu Hasan Şaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şaş, jandarmada telefonunun şifresini vermek istemediğini ancak savcılıkta soruşturmanın aydınlatılması amacıyla şifresini verdiğini belirterek, “Üzerime atılı uyuşturucu ticareti suçunu kabul etmiyorum” dedi.

"TELEFONUMUN İNCELENMESİNE RIZAM VARDIR"

Şaş, savcılık ifadesinde jandarmada verdiği ifadeyi tekrar ettiğini belirterek telefon şifresine ilişkin de açıklamada bulundu.

Şaş'ın ifadesinde şu sözler yer aldı:

“Ben kollukta verdiğim ifademi aynen tekrar ederim. Benim telefon şifrem 14XXXX'dur. Pin kodumu hatırlamamaktayım. Telefonumun incelenmesine rızam vardır.”

"UYUŞTURUCU KULLANMADIM"

Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen Şaş, herhangi bir yerde uyuşturucu kullanmadığını ve uyuşturucu kullanılan bir ortamda bulunmadığını ifade etti.

Şaş, savcılık ifadesinde, “Ben herhangi bir şekilde herhangi bir yerde uyuşturucu kullanmadım. Uyuşturucu kullanılan bir ortamda da bulunmadım” dedi.

"SORUŞTURMANIN AYDINLATILMASI ADINA ŞİFREMİ VERDİM"

Telefonunda özel hayatına ilişkin bilgiler bulunduğu için başlangıçta şifresini paylaşmak istemediğini belirten Şaş, soruşturmanın aydınlatılması amacıyla kararını değiştirdiğini söyledi.

Şaş, ifadesinin devamında, “Telefonumda özel hayatıma ilişkin bilgiler olduğundan dolayı başta şifremi vermek istemedim ancak soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi vererek telefonumun incelenmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Şaş, ifadesinin sonunda ise “Üzerime atılı uyuşturucu ticareti suçunu kabul etmiyorum” dedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Şaş'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli 18 Eylül'de adliyeye sevk edilmiş, Şaş ile oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları talep edilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet BaşsavcılığıUyuşturucu TicaretiHasan ŞaşGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye Kupası’nda inanılmaz gece İki maçta 20 gol çıktı Türkiye Kupası'nda inanılmaz gece! İki maçta 20 gol çıktı
61 yaşındaki adamın cansız bedeni derede bulundu 61 yaşındaki adamın cansız bedeni derede bulundu
Adıyaman Kahta’da 6. kattan düşen 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı Adıyaman Kahta'da 6. kattan düşen 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı
Eyüpsultan’da yanan otobüste ağır yaralanan 10 yaşındaki Nazlı Seraç hayatını kaybetti Eyüpsultan'da yanan otobüste ağır yaralanan 10 yaşındaki Nazlı Seraç hayatını kaybetti
39 ilde koltuklar değişti Müge Anlı’nın eşine kötü haber 39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber
Emniyette büyük değişim Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi Emniyette büyük değişim! Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi
Yargıya müdahale soruşturması Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat gözaltında Yargıya müdahale soruşturması! Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat gözaltında
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme Hasan Atilla Uğur gözaltında Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Hasan Atilla Uğur gözaltında
SPK, 131 yatırım fonunun tasfiye sürecini açıkladı İş Bankası ve Ziraat Bankası görev alacak SPK, 131 yatırım fonunun tasfiye sürecini açıkladı! İş Bankası ve Ziraat Bankası görev alacak
Katz’dan skandal mesaj: Dava arkadaşlarını Antalya’ya davet et Katz'dan skandal mesaj: Dava arkadaşlarını Antalya'ya davet et
00:28
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme 4 şüpheliye işlem
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 4 şüpheliye işlem
00:23
BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi
BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi
00:02
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
23:24
Görevden uzaklaştırılan Savcı Uçuk hakkında gözaltı talimatı
Görevden uzaklaştırılan Savcı Uçuk hakkında gözaltı talimatı
23:12
Japonya’nın eski başbakanı sokakta broşür dağıtırken görüntülendi
Japonya'nın eski başbakanı sokakta broşür dağıtırken görüntülendi
22:54
Duma seçimlerinde çevrimiçi oy kullanan Putin’in bilgisayarındaki işletim sisteminin lisanssız olduğu fark edildi
Duma seçimlerinde çevrimiçi oy kullanan Putin'in bilgisayarındaki işletim sisteminin lisanssız olduğu fark edildi
22:46
Ne Yavaş ne İmamoğlu İşte Özgür Özel’in adaylık için görüştüğü isim
Ne Yavaş ne İmamoğlu! İşte Özgür Özel'in adaylık için görüştüğü isim
22:24
Fahiş fiyat soruşturmasında yeni gelişme 40 şüphelinin tamamı tutuklandı
Fahiş fiyat soruşturmasında yeni gelişme! 40 şüphelinin tamamı tutuklandı
20:58
Özel’den vatandaşa ağza alınmayacak sözler Ortalık bir anda buz kesti
Özel'den vatandaşa ağza alınmayacak sözler! Ortalık bir anda buz kesti
20:51
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında tutuklama talebi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında tutuklama talebi
20:43
Trabzon’da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, havalimanı otoparkı su altında kaldı
Trabzon'da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, havalimanı otoparkı su altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 00:54:11. #7.13#
SON DAKİKA: Hasan Şaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement