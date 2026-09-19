Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa'da üçüncü oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa'da üçüncü oldu

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Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa\'da üçüncü oldu
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Fenerbahçe Tarfin, Euroleague Süper Kupa maçında Dubai Basketbol'u 85-77 mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.

EuroLeague Süper Kupa'nın üçüncülük maçında Fenerbahçe Tarfin, Dubai Basketbol'u 85-77 yendi.

FENERBAHÇE SÜPER KUPA ÜÇÜNCÜSÜ

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-21 önde geçen sarı-lacivertliler, Tucker ve Shields'ın skorer performans sergilediği ilk yarıyı 47-39 üstünlükle tamamladı. İkinci devrede iyi hücum eden Dubai Basketbol, final periyoduna 65-64 önde girse de Fenerbahçe Tarfin, mücadeleden 85-77 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Tarfin üçüncü, Dubai Basketbol ise dördüncü oldu.

Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa'da üçüncü oldu

Salon: Etihad

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Kristaps Konstantinovs (Letonya), Thomas Bissuel (Fransa)

Fenerbahçe Tarfin: Forrest 11, Onuralp Bitim 2, Tucker 23, Melli 3, Silva 4, Baldwin 11, Sertaç Şanlı 2, Melih Mahmutoğlu 1, Key 8, Clyburn 6, Shields 10, Sargiunas 4

Dubai Basketbol: Okobo 14, Walkup 3, Anderson, Shengelia 8, Petrusev 7, Blossomgame 6, Mintz 2, Bertans 14, Kondic 5, Kabengele 9, Diakite 7, Wright 2

1. Periyot: 22-21

Devre: 47-39

3. Periyot: 64-65

Beş faulle çıkan: 39.23 Okobo (Dubai Basketbol)

Süper KupaFenerbahçeBasketbolDubaiSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa'da üçüncü oldu - Son Dakika
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