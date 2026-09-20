Ukrayna, Rusya’nın başkenti Moskova’daki petrol rafinerisini vurdu - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya’nın başkenti Moskova’daki petrol rafinerisini vurdu

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Ukrayna'nın savaşın başlangıcından bu yana Moskova’ya yönelik düzenlediği en büyük İHA saldırısında Moskova Petrol Rafinerisi hasar görürken, hava savunma sistemleri 1600'den fazla İHA'yı düşürdü. Moskova bölgesinde binalara isabet eden İHA'lar nedeniyle 44 yaşında bir kadın hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı; güvenlik gerekçesiyle kentteki bazı havalimanlarında uçuşlar geçici olarak kısıtlandı.

Ukrayna'nın Rusya’nın başkenti Moskova’ya insansız hava araçları (İHA) ile yaptığı saldırılarda Moskova Petrol Rafinerisinin hasar aldığı duyuruldu.

“1600’DEN FAZLA İHA DÜŞÜRÜLDÜ, MOSKOVA PETROL RAFİNERİSİ HASAR ALDI”

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus hava savunma sistemlerinin gece boyunca Moskova’ya uçan Ukrayna İHA’larını imha ettiğini açıkladı.

Sobyanin, saldırılarda Moskova Petrol Rafinerisinin hasar aldığını ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi. Belediye Başkanı Sobyanin, saldırı sırasında bir İHA’nın Orehovoy Bulvarı bölgesindeki bir binaya isabet ettiği bilgisini de paylaştı.

ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK SALDIRI

Ukrayna’nın Moskova’ya yönelik şimdiye kadarki en büyük İHA saldırısını gerçekleştirdiğini kaydeden Sobyanin, "Dünden bu yana, 450’si Moskova'ya yaklaşan dahil olmak üzere tüm bölgelerde 1600’den fazla İHA düşürüldü. Daha önce benzeri görülmemiş bu saldırı, açıkça seçimleri sekteye uğratmak amacıyla planlanmıştı. Düşman bu girişiminde başarısız oldu." ifadelerini kullandı.

Ukrayna, Rusya’nın başkenti Moskova’daki petrol rafinerisini vurdu

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI

Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyev de yaptığı açıklamada, gece saatlerinde Moskova bölgesinin büyük çaplı bir İHA saldırısına maruz kaldığını kaydetti.

Hava savunma sistemlerinin yerel saatle sabah 3 ile 5 arasında 17 ilçede toplam 249 İHA'yı düşürdüğünü veya etkisiz hale getirdiğini aktaran Vorobyev, Ramenskoye ilçesinde bir İHA’nın 21 katlı bir apartmanın çatısında yangına yol açtığını, aralarında 70 çocuğun da bulunduğu 400 kişinin tahliye edildiğini ifade etti.

Vorobyev, Sofyino ilçesinde bir İHA’nın üç katlı bir binaya çarptığını belirterek, "Ne yazık ki, 44 yaşında bir kadın hayatını kaybetti. 2’si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı. Çocuklar hastaneye kaldırıldı ve gerekli tüm tıbbi müdahaleler yapılıyor." ifadelerini kullandı.

İHA saldırılarının sürdüğünü kaydeden Vorobyev, başka ilçelerde de binaların hasar aldığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna, Rusya’nın başkenti Moskova’daki petrol rafinerisini vurdu

MOSKOVA’DAKİ BAZI HAVAALANLARINA GEÇİCİ UÇUŞ KISITLAMALARI GELDİ

Öte yandan Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) yaptığı açıklamada, Moskova’daki Vnukovo ve Şeremetyevo havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışına yönelik geçici kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Kısıtlamalar, uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla gereklidir." ifadelerine yer verildi.

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    Yorumlar (2)

  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    kaşinma caleski kaşiniyor bu 2 1 Yanıtla
  • Turgut Bozkaya Turgut Bozkaya:
    Putin haklıymış ABD Yeni senaryosu komedyen şimdi sen düşün 1 0 Yanıtla
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