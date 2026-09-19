RAMS Başakşehir kötü gidişatı Gençlerbirliği karşısında sonlandırdı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayan RAMS Başakşehir, rakibini 4-0'lık net bir skorla mağlup ederek 4 maçlık galibiyet özlemine son verdi.

RAMS BAŞAKŞEHİR KENDİNE GELDİ

Mücadeleye fırtına gibi başlayan turuncu-lacivertliler, henüz 9. dakikada Andreas Skov Olsen'in golüyle 1-0 öne geçti. Üstün oyununu sürdüren ev sahibi ekip, 33. dakikada Eldor Shomurodov'un kaydettiği golle soyunma odasına 2-0'lık avantajla gitti. İkinci yarıda da tempo düşürmeyen Başakşehir, 53. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Davie Selke'nin fileleri havalandırmasıyla farkı 3'e çıkardı. Maçta son sözü ise gecenin yıldızlarından Eldor Shomurodov söyledi; Özbek santrfor 65. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 4-0 olarak tayin etti.

4 MAÇ SONRA 3 PUAN

Bu galibiyetle moral depolayan RAMS Başakşehir, 4 maç aradan sonra 3 puan sevinci yaşadı ve 7 puana yükseldi. Gençlerbirliği de 7 puanda kaldı.