Maç biter bitmez Okan Buruk'tan istifa sorusuna olay yanıt - Son Dakika
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Maç biter bitmez Okan Buruk'tan istifa sorusuna olay yanıt

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Maç biter bitmez Okan Buruk\'tan istifa sorusuna olay yanıt
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Galatasaray'da Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık ağır yenilginin ardından teknik direktör Okan Buruk'a istifa çağrıları yapılmıştı. Maç sonunda soyunma odası koridorlarında ilerleyen Okan Buruk'un kendisine sorulan ''İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?'' şeklindeki soruya ''Ne istifası. Sadece bir maç kaybettik, lideriz'' yanıtını verdiği belirtildi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanından 4-0’lık ağır bir mağlubiyetle dönen Galatasaray'da gözler Okan Buruk'a çevrildi. 

TARAFTARLARDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Farklı yenilginin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada teknik direktör Okan Buruk’u hedef alarak binlerce kez istifa çağrılarında bulundu.

OKAN BURUK'TAN YANIT 

Karşılaşmanın ardından soyunma odası koridorlarında yaşananlar ise gündeme damga vurdu. Bitiş düdüğü sonrası koridorda ilerlediği sırada kendisine yöneltilen "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna tepki gösteren tecrübeli teknik adamın tepki gösterdiği ve "Ne istifası. Sadece bir maç kaybettik, lideriz" yanıtını verdiği belirtildi. 

GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART İÇİN AÇIKLAMA

Gördüğü kırmızı kart hakkında da konuşan deneyimli hoca, "Benim hakeme hiçbir hakaretim yok. Hiçbir kötü söz söylemedim. Pozisyonu sordum. Sonra sarı kart verdi neden sarı kart verdiğini sorarken yine kötü bir şey söylemedim, asla hakaret etmedim, kötü söz söylemedim. Beni isteyerek attı." dedi. 

TrabzonsporGalatasarayOkan BurukFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mert G Mert G:
    Zaten istifa etmek onurlu ve şerefli insanların işidir ... 13 3 Yanıtla
    Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    fb galiba okanı kıskandıgına gore kıskançlık en buyuk hayranlıktır 2 4
  • Levent Ünal Levent Ünal:
    4 sene üst üste şampiyon olmuş takımın hocası bir maç kaybetti diye istifa demek çok saçma hocamızın yanındayız kendisine güveniyoruz. 3 7 Yanıtla
  • Kemal Demir Kemal Demir:
    sistem bilmeyen bir hoca . hala ısrarla barışı forvete koyuyor. Sallai yi sağ bekte oynatıyor. Yunus 10 numaradır diyor. 5 2 Yanıtla
  • Kemal Demir Kemal Demir:
    Okan buruk Takımı oynatamıyor. Oyun sistemi yok. Sallai Israrla bu Adamı sağ bek Oynatıyor. sürekli Ordan gol yiyoruz. Barış forvet de olmuyor diyoruz . çek sağ beke barışı. söz mü dinlemiyor gönder. Batrakovu neden aldın.? yedek oturtacaksan . Galatasaray’ın bu eski futbolcu abi olaylarından kurtulması lazım. barıştan 10 numara olmuyor ısrarla oynatma şu adamı 10 numarada. yeter artık ya. sürekli itiraz hakemlere laf. değiştir bu kafayı ya 4 0 Yanıtla
  • apo0149 apo0149:
    verin Okan’a 54 numara bir pabuç giysin o ayakkabıyla zıplasın 2 0 Yanıtla
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