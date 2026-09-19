Maç biter bitmez Okan Buruk\'tan istifa sorusuna olay yanıt

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanından 4-0’lık ağır bir mağlubiyetle dönen Galatasaray'da gözler Okan Buruk'a çevrildi.

TARAFTARLARDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Farklı yenilginin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada teknik direktör Okan Buruk’u hedef alarak binlerce kez istifa çağrılarında bulundu.

OKAN BURUK'TAN YANIT

Karşılaşmanın ardından soyunma odası koridorlarında yaşananlar ise gündeme damga vurdu. Bitiş düdüğü sonrası koridorda ilerlediği sırada kendisine yöneltilen "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna tepki gösteren tecrübeli teknik adamın tepki gösterdiği ve "Ne istifası. Sadece bir maç kaybettik, lideriz" yanıtını verdiği belirtildi.

GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART İÇİN AÇIKLAMA

Gördüğü kırmızı kart hakkında da konuşan deneyimli hoca, "Benim hakeme hiçbir hakaretim yok. Hiçbir kötü söz söylemedim. Pozisyonu sordum. Sonra sarı kart verdi neden sarı kart verdiğini sorarken yine kötü bir şey söylemedim, asla hakaret etmedim, kötü söz söylemedim. Beni isteyerek attı." dedi.