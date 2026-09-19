Zonguldak'ta mide bulandıran olay: Kız çocuklarının etek altı görüntülerini çekerken suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta mide bulandıran olay: Kız çocuklarının etek altı görüntülerini çekerken suçüstü yakalandı

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Zonguldak'ta dolmuş durakları bölgesinde 2 kız çocuğunun etek altı görüntülerini telefon kamerasıyla çektiği iddia edilen şüpheli, vatandaşların müdahalesiyle alıkonuldu. Polis, gözaltına aldığı şüphelinin cep telefonuna incelenmek üzere el koydu. 35 yaşındaki şüphelinin kentteki bir eğitim kurumunda temizlik görevlisi olarak çalıştığı iddia edildi.

Zonguldak kent merkezinde, dolmuş durakları bölgesinde 2 kız çocuğunun etek altı görüntülerini cep telefonuyla çektiği öne sürülen 35 yaşındaki şüpheli, duyarlı vatandaşların dikkati sayesinde suçüstü yakalandı. Bir okulda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen şahıs, çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polise teslim edildi.

Zonguldak'ta mide bulandıran olay: Kız çocuklarının etek altı görüntülerini çekerken suçüstü yakalandı

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ 

Olay, akşam saatlerinde kent merkezinde bulunan Asma dolmuş durakları mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre U.S. (35), durakta bekleyen 2 kız çocuğunun gizlice etek altı görüntülerini çekmeye çalıştı. 

Zonguldak'ta mide bulandıran olay: Kız çocuklarının etek altı görüntülerini çekerken suçüstü yakalandı

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar anında müdahale ederek şüpheliyi kaçamadan yakaladı.

Tepki gösteren kalabalık tarafından alıkonulan ve kaçmaması için yere oturtulan U.S., ihbar üzerine kısa sürede adrese gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Zonguldak'ta mide bulandıran olay: Kız çocuklarının etek altı görüntülerini çekerken suçüstü yakalandı

TELEFONUNA EL KONULDU 

Gözaltına alınan U.S.’nin kentteki bir eğitim kurumunda temizlik görevlisi olarak çalıştığı iddia edildi. Şüphelinin cep telefonuna incelenmek üzere el konulurken, emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Zonguldak'ta mide bulandıran olay: Kız çocuklarının etek altı görüntülerini çekerken suçüstü yakalandı
Kaynak: DHA
Cep TelefonuZonguldakGüvenlik3. SayfaGüncelPolisSuçSon Dakika

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