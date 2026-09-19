Zonguldak'ta mide bulandıran olay: Kız çocuklarının etek altı görüntülerini çekerken suçüstü yakalandı

Zonguldak kent merkezinde, dolmuş durakları bölgesinde 2 kız çocuğunun etek altı görüntülerini cep telefonuyla çektiği öne sürülen 35 yaşındaki şüpheli, duyarlı vatandaşların dikkati sayesinde suçüstü yakalandı. Bir okulda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen şahıs, çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polise teslim edildi.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Olay, akşam saatlerinde kent merkezinde bulunan Asma dolmuş durakları mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre U.S. (35), durakta bekleyen 2 kız çocuğunun gizlice etek altı görüntülerini çekmeye çalıştı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar anında müdahale ederek şüpheliyi kaçamadan yakaladı.

Tepki gösteren kalabalık tarafından alıkonulan ve kaçmaması için yere oturtulan U.S., ihbar üzerine kısa sürede adrese gelen polis ekiplerine teslim edildi.

TELEFONUNA EL KONULDU

Gözaltına alınan U.S.’nin kentteki bir eğitim kurumunda temizlik görevlisi olarak çalıştığı iddia edildi. Şüphelinin cep telefonuna incelenmek üzere el konulurken, emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.