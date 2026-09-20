Trafik magandası bu kez erkek değil kadın! Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı - Son Dakika
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Trafik magandası bu kez erkek değil kadın! Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı

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Şişli'de iddiaya göre, AVM girişinde aracın direksiyonunda bulunan kadın sürücü, yanındaki erkekle yer değiştirdi. Kadın bu sırada korna çalarak duruma tepki gösteren 31 yaşındaki Buket A.'ya saldırdı. Otomobilin camından içeri uzanan kadın, "Beni öyle çekemezsin, senin kafanı kırarım" diyerek tehditte bulundu. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansırken, Buket A. "Sonuna kadar şikayetçiyim. Magandanın cinsiyeti yokmuş. Bunu da bir kez daha gördüm" dedi.

İstanbul Şişli'de iddiaya göre, AVM girişinde aracın direksiyonunda bulunan kadın, yanındaki erkekle yer değiştirdi. Kadın bu sırada korna çalarak duruma tepki gösteren 31 yaşındaki Buket A.'ya saldırdı.

Olay, 15 Eylül Salı günü saat 13.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin girişinde meydana geldi. İddiaya göre, kadın sürücü aracını durdurarak yanındaki erkekle yer değiştirdi. Bu sırada arkada otomobiliyle bekleyen Buket A., diğer yöndeki araçlara yeşil ışık yanınca yolun ortasında kaldı. Buket A.'nın korna çalarak tepki göstermesi üzerine kadın, otomobile yönelerek hakaret ve küfür etti. İkili arasında başlayan tartışma, kadının saldırmasıyla kavgaya dönüştü.

<a class='keyword-sd' href='/trafik/' title='Trafik'>Trafik</a> magandası bu kez erkek değil kadın! Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı

CAMDAN İÇERİ UZANARAK SALDIRDI

Otomobilin camından içeri uzanarak saldıran kadın, "Beni öyle çekemezsin, senin kafanı kırarım" diyerek tehditte bulundu. Kendisini görüntüleyen sürücünün telefonunu da almaya çalışan kadın, "Sen ne yapıyorsun bırak" diye bağırarak duruma tepki gösterdi. Yanındaki erkek kadını uzaklaştırmaya çalışırken kadın, Buket A.'ya "Sen şimdi göreceksin. Kim kimi şikayet ediyor bakalım" diye bağırdı.

KADIN YAYA OLARAK UZAKLAŞTI

Kadın, uzaklaşırken direksiyondaki Buket A.'ya "Sen onu bir yerde yayınla, göreceksin, terbiyesiz" sözleriyle tepki gösterdi. Yaya olarak olay yerinden uzaklaşan kadının yanındaki erkek ise otomobile bindi. Kadının görüntüyü çeken mağdur Buket A.'ya "Görüşürüz seninle" dediği duyulurken, saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafik magandası bu kez erkek değil kadın! Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı

"KORNAYA BASINCA KÜFÜRLER HAKARETLER SAVURDU"

Saldırıya uğrayan Buket A., "Bir kadın şahıs tarafından fiziksel ve sözlü olarak tarafıma saldırıda bulunuldu. Sebebi de tam bir AVM'nin giriş kısmında kadın erkek araç içerisinde şoför değişikliği yapıyorlardı. Kadın şahıs araçtan indi. Ben de trafikte tam ortada kaldığım için karşı tarafın sağ tarafındaki araçların da yeşil ışığı yandı ve yolun ortasında kaldım. Bu yüzden de kornaya basma ihtiyacı duydum. Kornaya basınca da kadın sürücü koltuğundan indi; önce sözlü olarak küfürler hakaretler savurdu. Sonrasında da videoda da gördüğünüz üzere tarafıma saldırıda bulunuldu" dedi.

"MAGANDANIN CİNSİYETİ YOKMUŞ"

Buket A. ayrıca "Ben araç içerisindeyken çocuğumla beraber de olabilirdim. Bu tür kişilerin trafikte nelere yol açabileceği de ortada. Sonuna kadar şikayetçiyim. Gerekli mecralara da gerekli video göndermelerini yaptım. Sonuna kadar da ceza alması için uğraşacağım. Magandanın cinsiyeti yokmuş. Bunu da bir kez daha gördüm" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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    Yorumlar (4)

  • mücahid mücahid:
    Saygı çok önemli!!milletimizde ne erkeklerde ne kadınlarda hiç birbirine saygı kalmadı!!Eğitimsizlikten bunlar!!Diplomayla olmaz bu işler!!Eğitimli ailelerden gelir bu işler!! 2 0 Yanıtla
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    kesin chplidir 0 1 Yanıtla
  • turkmurat01 turkmurat01:
    Kaşınan bir yerleri var 0 0 Yanıtla
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