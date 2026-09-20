7 gündür kayıp Mustafa Dinler\'in telefon sinyali Sultangazi Kent Ormanı\'ndan geldi

İstanbul'da 13 Eylül Pazar günü evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı iddia edilen 49 yaşındaki Mustafa Dinler için polis ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Dinler'in cep telefonu sinyalinin Gazi Mahallesi'ndeki Kent Ormanı'ndan geldiği tespit edilirken, ekiplerin bölgede arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da geçtiğimiz 13 Eylül Pazar günü 'işim var diyerek' evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 3 çocuk babası inşaat işçisi 49 yaşındaki Mustafa Dinler'in kayıp başvurusu üzerine ekipler harekete geçti. 7 gündür haber alınamayan Dinler'in telefonunun en son Sultangazi Kent Ormanı'ndan sinyal verdiği tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmalarına başlandı. Dinler'in ailesi tarafından açıklama yapılmazken, ekipleri çalışmaları devam ettiği görüldü.