Fon soruşturmasında tutuklanan Altunç Kumova: Hisselerin yükselişi hoşuma gidiyordu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fon soruşturmasında tutuklanan Altunç Kumova: Hisselerin yükselişi hoşuma gidiyordu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturmasında tutuklanan Altunç Kumova: Hisselerin yükselişi hoşuma gidiyordu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

900 milyar liralık fon soruşturması kapsamında tutuklanan Destek Holding patronu Altunç Kumova'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kumova, şirket değerindeki yükselişte anormallik sezdiğini ancak müdahale edemediğini savunurken, hisse değerindeki artışın kendi kontrolü dışında gerçekleştiğini ve "Bir tacir olarak hoşuma giden bir durumdu" dediğini ifade etti. Halka arz süreci ve fon alımlarıyla ilgili bazı işlemler hakkında bilgisi olmadığını belirtti.

900 milyar liralık fon soruşturması kapsamında tutuklanan Destek Holding'in patronu Altunç Kumova'nın savcılık ifadesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Kumova'nın, şirket değerindeki hızlı artışla ilgili yöneltilen sorulara verdiği yanıtlar soruşturma dosyasına yansıdı.

"ANORMALLİK SEZDİM AMA MÜDAHALE EDEMEDİM"

İddiaya göre savcılık sorgusunda Kumova'ya, halka arz döneminde yaklaşık 15 milyar lira olan şirket değerinin 1,3 trilyon liraya ulaşması soruldu.

Yeni Şafak'ın haberine göre Kumova'nın bu soruya, "Şirket sahibi olarak bu durumda ne yapacağımı bilmiyordum. Anormallik sezdim ama müdahale edemezdim" şeklinde yanıt verdiği aktarıldı. Kumova, şirket değerindeki yükselişin kendi kontrolü dışında gerçekleştiğini savundu.

DESTEK HOLDİNG'İN YAPISI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Yaklaşık 39 yıldır ticaretle uğraştığını belirten Kumova, Destek Holding'in yüzde 99 oranında büyük ortağı olduğunu ifade etti.

Kumova'nın, holding bünyesinde banka, faktoring şirketi, aracı kurum, portföy yönetim şirketi ve kripto şirketi bulunduğunu söylediği belirtildi.

HALKA ARZ SÜRECİ VE TERA YATIRIM DETAYI

Kumova, Destek Faktoring'in halka arz sürecine ilişkin de bilgi verdi. İddiaya göre Kumova, halka arz için ilk olarak Akbank ile anlaştıklarını ancak daha sonra bu iş birliğini sonlandırarak Tera Yatırım ile yüzde 2 standart komisyon üzerinden anlaşma yaptıklarını anlattı.

Şirketin yüzde 25'inin halka arz edildiğini belirten Kumova, halka arz sonrasında hisselerin yaklaşık yüzde 20'sinin Tera Grubu ve diğer yatırımcılar tarafından alındığını öğrendiğini ifade etti.

Kumova'nın, Tera Grubu'nun bu ölçüde alım yapma gerekçesini kendisine sormadığını söylediği aktarıldı.

"60 KATLIK ARTIŞTA ANORMALLİK SEZDİM"

Savcılık sorgusunda, Destek Faktoring hisselerindeki hızlı yükseliş döneminde Tera bağlantılı fonların hisseyi yüksek çarpanlardan TEFAS'a açık fonlar üzerinden alması da soruldu.

Kumova'nın, "60 katlık bir artışın neticesinde TEFAS açık fonlara geçişinde bir anormallik durumu sezdim. Ancak işlemlerin borsa tahtası üzerinden gerçekleştirildiği için müdahale etme imkanım bulunmadı" şeklinde savunma yaptığı belirtildi.

"4 KAT BÜYÜKLÜK ANORMAL BİR DURUMDUR"

Savcılık tarafından Kumova'ya, şirket değerinin Garanti Bankası veya Yapı Kredi Bankası gibi büyük bankaların değerinin dört katına ulaşmasına rağmen herhangi bir manipülasyon ya da dolandırıcılık şüphesi görüp görmediği soruldu. Kumova'nın ise bu soruya, "Sormuş olduğunuz 4 kat büyüklük anormal bir durumdur" yanıtını verdiği aktarıldı.

Hissedeki yükselişin kendi kontrolü dışında gerçekleştiğini savunan Kumova'nın, "Bir tacir olarak hoşuma giden bir durumdu" ifadelerini kullandığı belirtildi.

FONLAR ÜZERİNDEN ALIM İDDİASI SORULDU

Savcılık sorgusunda ayrıca Tera'nın para piyasası fonları üzerinden aldığı kredilerin usulsüz şekilde Tera'ya aktarılıp aktarılmadığı ve bu paralarla Destek Faktoring hisselerinin yeniden alınarak manipülatif işlemlere devam edilip edilmediği konusu da gündeme geldi. Kumova'nın bu konuda bilgisinin olmadığını söylediği aktarıldı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Halka ArzEkonomiBorsaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Bu takım bu hallere nasıl düştü Dünya devini darmadağın ettiler Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
Holiganların derbisi öncesi alarm Polise özel yetki verildi Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi
100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi 100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi
Yeni yasama yılı öncesi Ankara’da herkesin konuştuğu transfer kulisi Yeni yasama yılı öncesi Ankara'da herkesin konuştuğu transfer kulisi
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
Çin’i karıştıran stant Modellerin ayaklarını soktuğu içecek 364 liraya satıldı Çin'i karıştıran stant! Modellerin ayaklarını soktuğu içecek 364 liraya satıldı
Okan Buruk’a büyük şok Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı Okan Buruk'a büyük şok! Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu’na katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'na katılacak
13:44
Yargıya müdahale soruşturması Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat tutuklandı
Yargıya müdahale soruşturması! Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat tutuklandı
13:10
Ugandalı küstah generalden yeni açıklama: Türkiye ile askeri iş birliğini askıya aldık
Ugandalı küstah generalden yeni açıklama: Türkiye ile askeri iş birliğini askıya aldık
12:59
Fon soruşturmasında 4 şirketin yurt dışı para transferleri ile kripto hareketleri incelenecek
Fon soruşturmasında 4 şirketin yurt dışı para transferleri ile kripto hareketleri incelenecek
12:58
8 yıllık cinayet ve 26 günlük kayıp dosyası çözüldü: Düğümü teknoloji ve yeni deliller çözdü
8 yıllık cinayet ve 26 günlük kayıp dosyası çözüldü: Düğümü teknoloji ve yeni deliller çözdü
12:06
Bakan Fidan’dan Suudi Arabistan’a askeri destek sinyali mi “İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz“
Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali mi? "İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz"
11:35
Trafik magandası bu kez erkek değil kadın Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı
Trafik magandası bu kez erkek değil kadın! Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı
11:33
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
10:50
Abdülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
Abdülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
10:31
Tapuda yeni dönem başlıyor Bunu yapmayan ev satamayacak
Tapuda yeni dönem başlıyor! Bunu yapmayan ev satamayacak
10:18
Nusret yine yaptı yapacağını Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
Nusret yine yaptı yapacağını! Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
10:11
Yaptırdığı masaj sonu oldu Otopsi raporunda kan donduran bulgular
Yaptırdığı masaj sonu oldu! Otopsi raporunda kan donduran bulgular
09:43
Rusya’nın kalbine İHA saldırısı Alevler yükseldi, can kayıpları var
Rusya'nın kalbine İHA saldırısı! Alevler yükseldi, can kayıpları var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 13:53:25. #7.12#
SON DAKİKA: Fon soruşturmasında tutuklanan Altunç Kumova: Hisselerin yükselişi hoşuma gidiyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement