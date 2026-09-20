Fon soruşturmasında tutuklanan Altunç Kumova: Hisselerin yükselişi hoşuma gidiyordu

900 milyar liralık fon soruşturması kapsamında tutuklanan Destek Holding'in patronu Altunç Kumova'nın savcılık ifadesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Kumova'nın, şirket değerindeki hızlı artışla ilgili yöneltilen sorulara verdiği yanıtlar soruşturma dosyasına yansıdı.

"ANORMALLİK SEZDİM AMA MÜDAHALE EDEMEDİM"

İddiaya göre savcılık sorgusunda Kumova'ya, halka arz döneminde yaklaşık 15 milyar lira olan şirket değerinin 1,3 trilyon liraya ulaşması soruldu.

Yeni Şafak'ın haberine göre Kumova'nın bu soruya, "Şirket sahibi olarak bu durumda ne yapacağımı bilmiyordum. Anormallik sezdim ama müdahale edemezdim" şeklinde yanıt verdiği aktarıldı. Kumova, şirket değerindeki yükselişin kendi kontrolü dışında gerçekleştiğini savundu.

DESTEK HOLDİNG'İN YAPISI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Yaklaşık 39 yıldır ticaretle uğraştığını belirten Kumova, Destek Holding'in yüzde 99 oranında büyük ortağı olduğunu ifade etti.

Kumova'nın, holding bünyesinde banka, faktoring şirketi, aracı kurum, portföy yönetim şirketi ve kripto şirketi bulunduğunu söylediği belirtildi.

HALKA ARZ SÜRECİ VE TERA YATIRIM DETAYI

Kumova, Destek Faktoring'in halka arz sürecine ilişkin de bilgi verdi. İddiaya göre Kumova, halka arz için ilk olarak Akbank ile anlaştıklarını ancak daha sonra bu iş birliğini sonlandırarak Tera Yatırım ile yüzde 2 standart komisyon üzerinden anlaşma yaptıklarını anlattı.

Şirketin yüzde 25'inin halka arz edildiğini belirten Kumova, halka arz sonrasında hisselerin yaklaşık yüzde 20'sinin Tera Grubu ve diğer yatırımcılar tarafından alındığını öğrendiğini ifade etti.

Kumova'nın, Tera Grubu'nun bu ölçüde alım yapma gerekçesini kendisine sormadığını söylediği aktarıldı.

"60 KATLIK ARTIŞTA ANORMALLİK SEZDİM"

Savcılık sorgusunda, Destek Faktoring hisselerindeki hızlı yükseliş döneminde Tera bağlantılı fonların hisseyi yüksek çarpanlardan TEFAS'a açık fonlar üzerinden alması da soruldu.

Kumova'nın, "60 katlık bir artışın neticesinde TEFAS açık fonlara geçişinde bir anormallik durumu sezdim. Ancak işlemlerin borsa tahtası üzerinden gerçekleştirildiği için müdahale etme imkanım bulunmadı" şeklinde savunma yaptığı belirtildi.

"4 KAT BÜYÜKLÜK ANORMAL BİR DURUMDUR"

Savcılık tarafından Kumova'ya, şirket değerinin Garanti Bankası veya Yapı Kredi Bankası gibi büyük bankaların değerinin dört katına ulaşmasına rağmen herhangi bir manipülasyon ya da dolandırıcılık şüphesi görüp görmediği soruldu. Kumova'nın ise bu soruya, "Sormuş olduğunuz 4 kat büyüklük anormal bir durumdur" yanıtını verdiği aktarıldı.

Hissedeki yükselişin kendi kontrolü dışında gerçekleştiğini savunan Kumova'nın, "Bir tacir olarak hoşuma giden bir durumdu" ifadelerini kullandığı belirtildi.

FONLAR ÜZERİNDEN ALIM İDDİASI SORULDU

Savcılık sorgusunda ayrıca Tera'nın para piyasası fonları üzerinden aldığı kredilerin usulsüz şekilde Tera'ya aktarılıp aktarılmadığı ve bu paralarla Destek Faktoring hisselerinin yeniden alınarak manipülatif işlemlere devam edilip edilmediği konusu da gündeme geldi. Kumova'nın bu konuda bilgisinin olmadığını söylediği aktarıldı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.