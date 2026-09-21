Husilerin Türkiye tehdidine çok sert yanıt: TSK devreye girerse altından kalkamazlar - Son Dakika
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Husilerin Türkiye tehdidine çok sert yanıt: TSK devreye girerse altından kalkamazlar

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Husilerin Türkiye tehdidine çok sert yanıt: TSK devreye girerse altından kalkamazlar
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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulan Mekke Savunma İttifakı sonrası Husilerin Türkiye ve Pakistan'a yönelik saldırı tehdidini değerlendiren emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, Husilerin bu tehdidi gerçekleştirecek kapasiteye sahip olmadığını savundu. Karakuş, "Söz konusu tehdidi gerçekleştirmeleri mümkün değil. Eğer Husiler bunu kendi iradeleriyle söylediyse, devreye TSK girer ki onun da altından kalkamazlar, zararlı çıkarlar." dedi.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ardından oluşturulan Mekke Savunma İttifakı, kuruluşunun üzerinden kısa süre geçmesine rağmen bölgesel güvenlik gündeminin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi. Anlaşmanın 7 Ağustos'ta üç ülke arasında imzalandığı ve ittifakın resmi adının daha sonra "Mekke Savunma İttifakı" olarak belirlendiği Dışişleri Bakanlığı tarafından da açıklanmıştı.

İTTİFAKTA KURUMSALLAŞMA ADIMLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ittifak kapsamında kurumsallaşmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Daha önce İstanbul'da gerçekleştirilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısında da ittifakın kurumsal yapısının oluşturulması için ilk kararların alındığını açıklayan Fidan, yapının savunma temelli olduğunu vurgulamıştı.

Fidan, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sonrasında ittifak üyelerinin dayanışma içerisinde olduğunu belirterek, Suudi Arabistan'ın özellikle belirli teknik konularda askeri ihtiyaçlarının olabileceğini ve bunların karşılanması konusunda sorun yaşanmayacağını ifade etti.

HUSİLERDEN TÜRKİYE VE PAKİSTAN'A TEHDİT

İttifakın kurulmasının ardından bölgedeki dikkat çeken gelişmelerden biri de Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları oldu.

Husiler, Türkiye veya Pakistan'ın Yemen'deki çatışmalara doğrudan askeri müdahalede bulunması halinde buna karşılık verileceği yönünde tehditte bulundu.

"KAPASİTELERİ YETMEZ"

Mekke Savunma İttifakı'nı ve Husilerin açıklamalarını değerlendiren emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, Husilerin sahip olduğu silah kapasitesine dikkat çekti. Karakuş, Husilerin ellerinde belirli mesafelere ulaşabilen füzeler bulunduğunu belirterek Türkiye'ye yönelik bir tehdidi gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olmadıklarını savundu.

Türkiye gazetesine konuşan Karakuş, Yemen'deki çatışmaların Suudi Arabistan topraklarında devam eden bir savaş olmadığını belirterek, Mekke'ye yönelik saldırılar ve Türkiye'ye yönelik tehditlerin kaynağı konusunda da soru işaretleri bulunduğunu dile getirdi.

Karakuş, Husilerin Türkiye'ye yönelik tehdidi hayata geçirmelerinin mümkün olmadığını savunarak, "Husiler bunu kendi iradeleri ile söylediyse, o zaman devreye TSK girer ki; onun altından da kalkamazlar, zararlı çıkarlar" ifadelerini kullandı.

Husilerin Türkiye tehdidine çok sert yanıt: TSK devreye girerse altından kalkamazlar
Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş

İTTİFAKIN SAVUNMA TEMELLİ OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI

Mekke Savunma İttifakı'nın ilk kurumsal toplantısının ardından Hakan Fidan, ittifakın herhangi bir devlete karşı oluşturulmadığını ve savunma temelli olduğunu açıklamıştı. İttifakın devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayandığını belirten Fidan, yapının Türkiye'nin NATO dahil mevcut ittifaklardan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine geçmediğini, bunların tamamlayıcısı olduğunu ifade etmişti.

KARAKUŞ: İSRAİL VE YUNANİSTAN RAHATSIZ

Karakuş, değerlendirmesinde Mekke Savunma İttifakı'nın özellikle İsrail ve Yunanistan'da rahatsızlık oluşturduğunu öne sürdü.

Bu rahatsızlığın tek nedeninin üç ülkenin savunma ittifakı olmadığını savunan Karakuş, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın anlaşmaya imza atmasının ardından Türkiye'nin deniz milli parklarına ilişkin aldığı kararları da hatırlattı.

Karakuş, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2 milyon 170 bin 603 hektar büyüklüğündeki Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı ile 174 bin 214 hektar büyüklüğündeki Kuzey Ege Deniz Milli Parkı'nın koruma statüsüne alındığını belirtti.

"ÇOK BÜYÜK RAHATSIZLIK OLUŞTURDU"

Karakuş, ittifak ve deniz milli parkı kararlarının ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, Yunanistan'ın bu adımlardan rahatsız olduğunu öne sürdü.

Emekli Korgeneral Karakuş, "Önce ittifak, ardından da deniz milli parkı kararıyla Yunanistan'ın köşeye sıkıştırılması bu iki ülkede çok büyük rahatsızlık oluşturdu" dedi.

Karakuş ayrıca bu kararların ardından İsrail'in İdlib'e saldırarak "Türkiye'yi güneye indirmem" açıklaması yaptığını, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in de Meis'e ve Ege'deki diğer adalara gittiğini ileri sürdü. Karakuş, yaşanan gelişmelerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

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    Yorumlar (17)

  • n4ht7zb6w7 n4ht7zb6w7:
    Atatürk’e cumhuriyete Türke tahammülü olmayan Arabistan’a yardım etmek neyin kafası..Aklınızı başınıza alın… 10 16 Yanıtla
    aykut koçak aykut koçak:
    atatürk mü kaldı allah aşkına sene olmuş 2026...değiştirin şu kafayı artık 6 1
  • Uuu bbb Uuu bbb:
    Akpliler savaşın işim olmaz 8 14 Yanıtla
    ata ata :
    zaten kızları almiyorlar askere,sen anneni n dizinin dibinden ayrılma, 6 1
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    BİR AVUÇ ÇAPULCUYA TÜRKİYE PABUÇ BIRAKMAZ 8 6 Yanıtla
  • Nuran Cinar Nuran Cinar:
    AMERİKANIN OYUNUNA GELMEYELİM . 7 1 Yanıtla
  • Beşir Beşir:
    Atatürkçüler yine her zamanki gibi araplar bizi arkadan vurdu palvrasına sığınırlar sanki denize döktüğümüz yunan değilde araplardı yunan a dost savaşmadığımız araplara düşman olduk 5 1 Yanıtla
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