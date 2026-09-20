Geyve'deki kavgada güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı, yaralanan mimar şikayetçi oldu - Son Dakika
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Geyve'deki kavgada güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı, yaralanan mimar şikayetçi oldu

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Geyve\'deki kavgada güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı, yaralanan mimar şikayetçi oldu
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Geyve Belediyesi Fen İşleri Müdürü S.A., haritacı ağabeyi M.A. ve mimar B.Ü. arasında geçen hafta çıkan tartışma sokak ortasında kavgaya dönüşmüştü. Olay anını kaydeden bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri yayıldı. Kayıtlarda mimarın masadan kalkarak uzaklaşmak istediği, ardından çıkan itişmede yere düştüğü ve başına darbe aldığı anlar bulunuyor. Hastanede darp raporu alan mimar, iki kişi hakkında şikayette bulundu.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde geçtiğimiz hafta, bir mimar ile Geyve Belediyesi Fen İşleri Müdürü ve haritacı ağabeyi arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmüştü. O anların yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

MİMARI DARP ETTİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Olay, Geyve Belediyesi yakınlarında bulunan bir işletmede meydana geldi. İddialara göre, Geyve Belediyesi Fen İşleri Müdürü S.A. ve haritacı ağabeyi M.A. ile mimar B.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mimar B.Ü.'nün, S.A. ve M.A. tarafından darp edildiği iddia edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada hafif şekilde yaralanan B.Ü., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki işlemlerinin ardından darp raporu alan mimar, S.A. ve M.A. hakkında emniyete giderek şikayetçi oldu.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Sokağın ortasında yaşanan kavga anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; şahısların konuştuğu anlar, mimar B.Ü.'nün masadan kalkıp uzaklaşmaya başlaması, ardından S.A. ve. M.A.'nın B.Ü.'nün peşinden kalkması ve itişmelerin başlaması, B.Ü.'nün yere düşmesi, yerdeki B.Ü.'nün başına darbe alması ve çevredeki vatandaşların olayı ayırdığı anlar yer alıyor.

Kaynak: İHA
Güvenlik Kamerası3. SayfaGüvenlikGüncelMimarGeyveSon Dakika

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