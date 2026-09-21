Spor salonunda skandal! Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kilo verme merkezinin duş bölümünde gizli kamera bulunması üzerine başlatılan soruşturmada işletme sahibi Rüya Doğan Arsalı açıklama yaptı. Olayın kumpas ve marka suikastı olduğunu savunan Arsalı, kameranın tesise dışarıdan sonradan yerleştirildiğini iddia etti.

Karşıyaka ilçesinde faaliyet gösteren SlimShape isimli spor salonunda duş bölümünü kullanan H.C. isimli kadın üye, alanda gizli kamera lensi fark ederek durumu cep telefonuyla kaydetti. Kadın müşterinin görüntülerle emniyete gidip şikayetçi olması üzerine adli soruşturma başlatıldı.

"ŞÜPHELİ BİR DURUM HABERİ ALIR ALMAZ POLİS ÇAĞIRDIK"

İşletme sahibi Rüya Doğan Arsalı, olayın yaşandığı sırada tesiste bulunmadığını, durumdan haberdar olur olmaz emniyet güçlerine başvurduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Şubeden bir kişinin şüpheli hareketlerle video çekip hızla çıkması üzerine durumdan haberdar oldum. Hanımefendi çektiği videoyla birlikte tesisten koşarak gitti ve kendisine seslenip ulaşamadık. Biz de hemen iddia edilen durumla ilgili bir olumsuzluk var mı diye şubemize polis çağırdık. Bu süreçte kendi çalışanlarımızı dahi içeri sokmadık."

"DETAYLI İNCELEMEDE MERCEK TESPİT EDİLDİ"

Olay yerine gelen emniyet mensuplarının ilk etapta bir bulguya rastlayamadığını belirten Arsalı, karakoldaki görüntülerin ardından alanın tekrar tarandığını kaydetti: "Gelen polis ve bekçi soyunma odasını dolaştı ancak herhangi bir durum tespit etmeden gittiler. Ben de bunun üzerine şubemizin bağlı olduğu karakola başvurdum. Karakolda hanımefendinin sunduğu kamera kaydına ulaştık ve alanın tekrar kontrol edilmesini talep ettik. Emniyet mensuplarıyla birlikte şubemize geri döndük ve yapılan detaylı incelemede bir mercek olduğu fark edildi."

"AÇIK BİR MARKA SUİKASTI"

Kamerayı tesise videoyu çeken kişinin ya da başka birinin sonradan koyduğunu ileri süren Arsalı, rakip bir firmayı işaret etti: "Polis memurlarının da belirttiği kadarıyla cihazın buraya yeni konulmuş olma ihtimali çok yüksek. Bizim bir marka rakibimiz var ve ilk şüphelimiz kendileridir. Daha önce de sosyal mecralarda hem kendi reklamlarını yapıp hem de bizimle ilgili karalama çalışmaları yürütmüşlerdi. Çok çirkin ve aşağılık bir durumla karşı karşıyayız. Sektörel olarak yaşanabilecek en çirkin boyutu yaşıyoruz. Ancak kendimizi aklayacağımıza inanıyorum."

"TÜM KAMERA KAYITLARINI TESLİM ETTİK"

Mahremiyete önem verdiklerini ve mevcut üyelerinden destek gördüklerini belirten Arsalı, soyunma odası dışındaki tüm güvenlik kamerası kayıtlarını emniyet birimlerine teslim ettiklerini söyledi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Gerekli tüm adli başvuruları yaptıklarını aktaran Arsalı, "Gerçeğin ortaya çıkması için emniyet ve adli makamlar nezdinde tüm şikayetlerimizi başlattık. Videoyu çeken hanımefendi dahil olmak üzere, bu olayı gerçekleştiren ya da tesisimize o düzeneği yerleştiren tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.