THY\'de yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı

Türk Hava Yolları, uçuş ekiplerinin dış görünüş ve temsil standartlarında dikkat çeken bir değişikliğe imza attı. Şirket, üniforma kullanımı ve kişisel bakım kurallarında esnekliğe giderken, kabin ve kokpit ekiplerinin sakal ve bıyık kullanımına ilişkin yeni standartları belirledi.

AirportHaber'in aktardığı bilgilere göre, yayımlanan yeni uygulama rehberinde uçuş ekiplerinin kullanabileceği sakal modelleri görsel örneklerle gösterildi. Kurumsal görünümün yanı sıra uçuş emniyetinin korunması amacıyla kabul edilen ve edilmeyen sakal modellerine ilişkin sınırlar da netleştirildi.

SAKAL BIRAKMAK ARTIK YASAK DEĞİL

Yeni düzenlemeyle birlikte uçuş personelinin kısa ve bakımlı olmak şartıyla sakal bırakmasına izin verildi. Sakal uzunluğunun 15 milimetreyi aşmaması ve personelin her zaman düzenli ve bakımlı bir görünüme sahip olması şartı getirildi.

Böylece kabin ve kokpit ekipleri, belirlenen standartlara uymaları halinde görev sırasında sakallı olarak çalışabilecek.

HANGİ SAKAL MODELLERİNE İZİN VERİLECEK?

Yeni uygulama rehberinde kurumsal görünüme uygun kabul edilen sakal ve bıyık modelleri de belirlendi.

Doğal ve bakımlı kirli sakal, sakal ile bıyığın birlikte kullanıldığı dengeli modeller ve düzenli şekilde kesilmiş kısa top sakal, izin verilen stiller arasında yer aldı.

Personelin tercih ettiği modelin yüzün genel görünümüyle uyumlu, temiz ve düzenli olması istenecek.

BU SAKAL MODELLERİ KABUL EDİLMEYECEK

THY, yeni düzenlemede kabul edilmeyecek sakal modellerine de ayrıntılı şekilde yer verdi. 15 milimetreden uzun sakalların yanı sıra dağınık, seyrek veya bölgesel şekilde çıkan ve bakımsız görünüm oluşturan sakallara izin verilmeyecek.

Keskin hatlarla aşırı biçimde şekillendirilmiş modeller, bıyıksız top sakal, alt dudağın altında bırakılan üçgen sakal formları ve bıyık olmadan tek başına kullanılan sakallar da uygun bulunmayan modeller arasında yer aldı.

UÇUŞ EMNİYETİ İÇİN KRİTİK ŞART

Yeni kurallar yalnızca personelin dış görünüşünü kapsamıyor. Düzenlemede uçuş emniyeti açısından önemli bir ayrıntıya da özellikle dikkat çekildi.

Uçuş personelinin bıraktığı sakal veya bıyığın, acil durumlarda kullanılan oksijen maskeleri ile koruyucu ekipmanların yüze tam oturmasına ve gerekli sızdırmazlığı sağlamasına engel olmaması gerekiyor.

Bu nedenle özellikle yanak ve boyun bölgesindeki sakalların düzenli tutulması ve kullanılan modelin koruyucu ekipmanların işlevini etkilememesi şart koşuldu.

KABİN VE KOKPİT EKİPLERİNDE YENİ DÖNEM

Yeni uygulamayla THY'nin uçuş ekipleri için uyguladığı kişisel bakım standartlarında önemli bir değişikliğe gidilmiş oldu. Kabin ve kokpit personeli artık belirlenen uzunluk, bakım ve uçuş emniyeti kriterlerine uymak şartıyla sakal kullanabilecek.