Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın! Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun - Son Dakika
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Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın! Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun

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Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın! Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla ele geçirilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı soruşturmada 825 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Gürlek, 253 bin kişiden vekâletname alınarak 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiğinin tespit edildiğini bildirdi. Operasyon kapsamında 6 avukatlık bürosu ile 20 şirkete baskın düzenlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada dört ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığını duyurdu.

6 AVUKATLIK OFİSİ VE 20 ŞİRKETTE ARAMA

Gürlek'in açıklamasına göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nun koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep'te 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkette arama ve gözaltı işlemi başlatıldı. Soruşturmada 825 kişi hakkında işlem yürütülüyor.

MASAK VE SEDDK İNCELEMESİNDE OLAĞANDIŞI PARA TRANSFERLERİ

MASAK ile SEDDK'nın incelemelerinde; bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına olağandışı nitelikte para transferleri yapıldığı belirlendi.

Bakan Gürlek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; vatandaşlarımızın kişisel verilerini hukuka aykırı yöntemlerle ele geçiren, mağduriyetlerini kazanç kapısına dönüştüren ve hukuk sistemini haksız menfaat elde etmek amacıyla istismar eden yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu kapsamda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Büromuzun koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen soruşturmada; trafik kazası geçiren vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edildiği ve bu bilgilerin belirli hukuk büroları ile hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı tespit edilmiştir.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) incelemeleri sonucunda; bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına olağandışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

Soruşturma kapsamında, ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekâletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşılmış; olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatılmış; bu sabah İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep'te 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatılmıştır.

Bu önemli soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu sahada başarıyla icra eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı, SEDDK ve MASAK başta olmak üzere sürece katkı sunan tüm kurumlarımızı ve kamu görevlilerimizi tebrik ediyorum.

Vatandaşlarımızın yaşadığı trafik kazalarını fırsata çevirerek kişisel verileri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışan, mesleki veya kamusal yetkisini bu amaçla kullanan ve hukuk hizmetlerini çıkar ilişkilerinin aracı hâline getirenler yargı önünde hesap verecektir.

Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin, haklarının ve adalete duydukları güvenin korunması için hukukun bütün imkânlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz."

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Selim Kurt Selim Kurt:
    Bunu bir arkadaşın başına geldiğinde bu işi boşta kalmış avukatların yaptığını ve insanları ikinci kez kanun boşluğunu kullanarak tepesine bindiklerini farkettim.bunu devlet yenimi farkediyor 2 0 Yanıtla
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım:
    Bunlardan neler cektigimizi Allah biliyor kan kusturuyorlar tehdit eder gibi konuşuyorlar bunlara artık biri dur demeli 1 0 Yanıtla
  • Hüseyin Bay Hüseyin Bay:
    Ülkede ne varmış ya 1 0 Yanıtla
  • muratsert579 muratsert579:
    bu ülke iyi ayakta duruyor,bu kadar soyguncuya rağmen.tepelerine binilsin bunlarin. 0 0 Yanıtla
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