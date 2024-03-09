Son Dakika Geyve Haberleri

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin eylül ayı olağan meclis toplantısı Ekrem Yüce başkanlığında yapıldı. Yapılan toplantıda Yüce, belediyenin 4,5 yıllık hizmet süresinde gerçekleştirdiği projeleri ve çalışmaları anlattı. Yüce, altyapıdan üstyapıya, sosyal hayattan tarımsal projelere kadar birçok alanda çalıştıklarını belirtti. Ayrıca Yüce, Sakarya'nın sosyal yaşamına değer katan projelerin detaylarını da paylaştı. Toplantıya ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve komisyon başkanları da katıldı.