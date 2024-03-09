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Son Dakika Geyve

Son Dakika Geyve Haberleri

  • TFF, Fenerbahçe'nin eski Başkanı Tahsin Kaya için taziye mesajı yayımladı
    20:00 TFF, Fenerbahçe'nin eski Başkanı Tahsin Kaya için taziye mesajı yayımladı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin eski Başkanı Tahsin Kaya'nın vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı. Mesajda, Kaya'nın Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna katkıları vurgulandı. Cenaze töreni ise 11 Mart Pazartesi günü Sakarya'da gerçekleştirilecek.

  • Fenerbahçe'nin eski başkanı Tahsin Kaya 87 yaşında vefat etti
    19:15 Fenerbahçe'nin eski başkanı Tahsin Kaya 87 yaşında vefat etti

    Fenerbahçe'nin 1986-1989 yılları arasında başkanlık yapan Tahsin Kaya'nın vefat haberi duyuruldu. Kaya'nın Fenerbahçe'ye büyük emekleri olduğu belirtilirken, 1988-89 sezonunda takımın tarihi bir başarı elde ettiği vurgulandı. Tahsin Kaya için 11 Mart 2024 Pazartesi günü tören düzenlenecek ve cenaze Sakarya'da defnedilecek.

  • Geyve'de Cinayet Soruşturması: 2 Tutuklama, 6 Adli Kontrol
    13:10 Geyve'de Cinayet Soruşturması: 2 Tutuklama, 6 Adli Kontrol

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde Erkan Arman'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı, 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı. Cinayete ilişkin soruşturma kapsamında toplamda 4 kişi tutuklandı.

  • Geyve'de cinayet soruşturmasında 2 şüpheli daha tutuklandı
    12:47 Geyve'de cinayet soruşturmasında 2 şüpheli daha tutuklandı

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir eğlence mekanından ayrılan kişinin yol kenarında bıçakla öldürülmesi olayında, 2 şüpheli daha tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 8 zanlının savcılık sorguları tamamlandı. Tutuklanan şüphelilerin sayısı 4'e yükseldi.

  • Geyve'de eğlence mekanından çıkan kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 8 şüpheli daha yakalandı
    17:03 Geyve'de eğlence mekanından çıkan kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 8 şüpheli daha yakalandı

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir eğlence mekanından çıkan Erkan A'nın bıçakla öldürülmesiyle ilgili soruşturma genişletildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, olaya ilişkin 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.

  • Geyve'de bıçaklanarak öldürülen kişiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
    15:26 Geyve'de bıçaklanarak öldürülen kişiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde Erkan Arman'ın yol kenarında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Arman'ın alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra trafikte çıkan kavgada öldürüldüğü öğrenildi. Cinayete ilişkin 1'i kadın 8 kişi daha gözaltına alındı.

  • Geyve'de eğlence mekanı çıkışında bıçakla öldürülen kişiyle ilgili bir şüpheli daha tutuklandı
    05 Mar Geyve'de eğlence mekanı çıkışında bıçakla öldürülen kişiyle ilgili bir şüpheli daha tutuklandı

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde eğlence mekanından çıkan bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gözaltına alınan H.B. ile ona yardım ettiği değerlendirilen U.Y, S.Ç, E.E, Ü.T. ve S.A'nın sorgularını tamamladı. H.B. tutuklanırken, 3 kişiye adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. Olayın ardından tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.

  • Geyve'de alkollü eğlence mekanı çıkışında bıçaklanarak öldürülen kişinin katilleri adliyeye sevk edildi
    05 Mar Geyve'de alkollü eğlence mekanı çıkışında bıçaklanarak öldürülen kişinin katilleri adliyeye sevk edildi

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir kişinin alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.

  • Geyve'de eğlence mekanından çıkan kişinin ölümüyle ilgili zanlı tutuklandı
    04 Mar Geyve'de eğlence mekanından çıkan kişinin ölümüyle ilgili zanlı tutuklandı

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde eğlence mekanından çıkan bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İncelemeler sonucunda, Erkan A'nın bıçakla yaralanarak hayatını kaybettiği belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili şüpheli K.A'yı gözaltına aldı ve tutuklandı. Diğer şüpheliler ise yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

  • Geyve'de Alkollü Eğlence Mekanı Çıkışında Cinayet
    04 Mar Geyve'de Alkollü Eğlence Mekanı Çıkışında Cinayet

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde alkollü eğlence mekanından çıkan Erkan Arman'ın aracının önünde ölü olarak bulunduğu ortaya çıktı. Arman'ın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. 1 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

  • Yusuf Alemdar Geyve'de seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi
    03 Mar Yusuf Alemdar Geyve'de seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi

    Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Geyve Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde faaliyete alınan seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Alemdar, Geyve'deki vatandaşlarla bir araya gelerek, Cumhur İttifakı'nın gelişim ve değişim vizyonuna katkıda bulunacaklarını belirtti. Açılışa Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Geyve Belediye Başkanı Metin Atalay ve diğer siyasi parti temsilcileri de katıldı.

  • Sakarya'da 29 Şubat'ta evlenmek isteyen çiftlerin sayısı azdı
    29 Şub Sakarya'da 29 Şubat'ta evlenmek isteyen çiftlerin sayısı azdı

    Sakarya'da evlilik yıl dönümlerini 4 yılda bir kutlamak istemeyen çiftler, nikah tarihi olarak 29 Şubat'ı fazla tercih etmedi. Evlilik yıl dönümlerini çoğu zaman özel tarihe denk getirmek isteyen çiftlerin, 29 Şubat'ın 4 yılda bir denk gelmesi nedeniyle bu tarihi tercih etmemesi sonucu kent genelindeki nikah salonları sakin bir gün geçirdi. Sakarya'da sadece birkaç çift 29 Şubat'ta evlenmeyi tercih etti.

  • Ali Babacan Sakarya'da Ziyaretler Gerçekleştirdi
    23 Şub Ali Babacan Sakarya'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sakarya'da seçim çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi. Geyve, Pamukova, Söğütlü, Ferizli, Karasu ve Kaynarca ilçelerini ziyaret eden Babacan, halkı selamladı, vatandaşlarla sohbet etti ve destek istedi. Ziyaretlerine DEVA Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Erdoğan ve ilçe belediye başkan adayları da eşlik etti.

  • Alkollü eğlence mekanındaki kavga cinayet şüphesini arttırdı
    22 Şub Alkollü eğlence mekanındaki kavga cinayet şüphesini arttırdı

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra aracının önünde ölü olarak bulunan Erkan Arman'ın hayatını kaybetmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Arman'ın gittiği eğlence mekanında bir kavgaya karıştığı iddiası cinayet şüphesini arttırdı. Arman'ın ölümüne ilişkin polis ekiplerince başlatılan inceleme sürüyor.

  • Alkollü eğlence mekanında ölü bulunan kişinin cinayet şüphesi arttı
    22 Şub Alkollü eğlence mekanında ölü bulunan kişinin cinayet şüphesi arttı

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra aracının önünde ölü olarak bulunan Erkan Arman'ın hayatını kaybetmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Arman'ın gittiği eğlence mekanında bir kavgaya karıştığı iddiası cinayet şüphesini arttırdı.

  • Sakarya'da eğlence mekanından çıkan kişi aracının yakınında ölü bulundu
    22 Şub Sakarya'da eğlence mekanından çıkan kişi aracının yakınında ölü bulundu

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir eğlence mekanından çıkan kişi, aracının yakınında ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, ölen kişinin vücudunda darp izleri olduğunu belirleyerek cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı. Cenaze, otopsi için hastaneye kaldırıldı.

  • Geyve'de Alkollü Adam Ölü Bulundu, Cinayet Şüphesiyle İnceleme Başlatıldı
    22 Şub Geyve'de Alkollü Adam Ölü Bulundu, Cinayet Şüphesiyle İnceleme Başlatıldı

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir adam, alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra aracının önünde ölü olarak bulundu. Vücudunda darp izleri olan şahsın ölümüne ilişkin cinayet şüphesi üzerinde duran polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

  • Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Öğrencilerine Şehir Turu Düzenledi
    20 Şub Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Öğrencilerine Şehir Turu Düzenledi

    Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca, Geyve ve Taraklı gezileriyle şehir dışından gelen üniversite öğrencilerine şehri tanıtma fırsatı sundu. Öğrenciler, tarih kokan sokakları ve mekanları gezerek Sakarya'yı daha yakından tanıdı.

  • Türkiye'de Ocak Ayı Son 53 Yılın En Sıcak Ayı Oldu
    17 Şub Türkiye'de Ocak Ayı Son 53 Yılın En Sıcak Ayı Oldu

    Türkiye'de geçen ay, son 53 yılın en sıcak ocak ayı olarak kayıtlara geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 2,9 derece olarak ölçülen ocak ayı ortalama sıcaklığı, geçen ay 5,7 derece ile normallerinin 2,8 derece üzerinde gerçekleşti. Bölge bölge yapılan analizlerde ise Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar ölçüldü.

  • Sakarya Büyükşehir Belediyesi Unkapanı Meydanı'nı Hizmete Açtı
    09 Şub Sakarya Büyükşehir Belediyesi Unkapanı Meydanı'nı Hizmete Açtı

    Sakarya Büyükşehir Belediyesi, örnek bir çevre düzenlemesi ve yeraltı şadırvanıyla inşa ettiği Unkapanı Meydanı'nı 1 milyon Sakaryalının hizmetine sundu. Meydanın açılışını Başkan Ekrem Yüce ve protokol üyeleri yaptı.

  • Muş Varto İlçe Müftülüğü'ne yeni müftü atandı
    05 Şub Muş Varto İlçe Müftülüğü'ne yeni müftü atandı

    Muş'un Varto İlçe Müftülüğü'ne atanan Fatih Arslan göreve başladı. Arslan, Sakarya'da doğmuş ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Daha önce Kayseri ve Manisa'da görev yapmış olan Arslan, Varto'da hizmet vermeye başlayacak.

  • Cumhur İttifakı, Sakarya'nın 16 ilçe belediye başkan adayını tanıttı
    03 Şub Cumhur İttifakı, Sakarya'nın 16 ilçe belediye başkan adayını tanıttı

    Cumhur İttifakı, Sakarya'nın 16 ilçe belediye başkan adayını tanıttı.

  • Sakarya'da Kar Yağışı Sonrası 32 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı
    31 Oca Sakarya'da Kar Yağışı Sonrası 32 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

    Sakarya'da etkili olan kar yağışının ardından kapanan 32 mahalle yolunda yapılan kar küreme ve tuzlama çalışmaları sonucunda yollar ulaşıma açıldı. YOLBAK ekipleri Taraklı, Akyazı, Geyve, Hendek ve Kocaali'de 72 saat boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam etti. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgelerde vatandaşların yaşam alanları da temizlendi.

  • 1987 Harp Okulu mezunları, Şırnak'ta şehit düşen arkadaşları için dualarla yad etti
    26 Oca 1987 Harp Okulu mezunları, Şırnak'ta şehit düşen arkadaşları için dualarla yad etti

    1987 yılının Harp Okulu mezunları, 34 yıl önce Şırnak'ta yaşanan çatışmada şehit düşen arkadaşları Şenol Kamış için Sakarya'nın Geyve ilçesindeki mezarına gelerek, dualarla yad etti. Şehit Kamış'ın mezarı başında yapılan törende, dernek başkanı emekli Albay Uğur Şerif Peker, şehitleri asla unutmayacaklarını ve her yıl anmaya devam edeceklerini belirtti.

  • Boşanma aşamasındaki komiser eşiyle buluşup cinayet işledi, ardından intihar etti
    20 Oca Boşanma aşamasındaki komiser eşiyle buluşup cinayet işledi, ardından intihar etti

    Geyve ilçesinde boşanma aşamasındaki komiser İlker Tarık Ünal, eşi Nesrin Ünal ile buluşarak tartıştıktan sonra onu ve kızını öldürdü. Daha sonra intihar eden Ünal çifti, memleketleri Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ayrı ayrı toprağa verildi.

  • Polis İlker Tarık Ünal ve eşi Yozgat'ta toprağa verildi
    20 Oca Polis İlker Tarık Ünal ve eşi Yozgat'ta toprağa verildi

    Sakarya'da boşanma aşamasındaki eşi ve kızını öldüren polis İlker Tarık Ünal ile eşi Nesrin Ünal, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

  • Geyve'de İki Katlı Evde Çıkan Yangın Söndürüldü
    20 Oca Geyve'de İki Katlı Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda evin ikinci katı ve çatısında maddi hasar meydana geldi.

  • Sakarya'da Komiser, Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Kızını Öldürdü, Sonrasında İntihar Etti
    19 Oca Sakarya'da Komiser, Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Kızını Öldürdü, Sonrasında İntihar Etti

    Sakarya'da görevli bir komiser, boşanma aşamasında olduğu eşi ve kızını beylik tabancasıyla öldürdükten sonra intihar etti. Olayda, komiserin annesi de yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Cinnet getiren polis ailesini vurduktan sonra intihar etti: 3 ölü, 1 yaralı
    19 Oca Cinnet getiren polis ailesini vurduktan sonra intihar etti: 3 ölü, 1 yaralı

    Sakarya'nın Serdivan ilçesinde cinnet getiren bir komiser, kızını, eşini ve annesini vurduktan sonra intihar etti. Dehşet veren olayda komiser ve kızı olay yerinde, eşi ise hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

  • Cinnet getiren polis, karısını ve kızını öldürüp annesini ağır yaraladıktan sonra intihar etti
    19 Oca Cinnet getiren polis, karısını ve kızını öldürüp annesini ağır yaraladıktan sonra intihar etti

    Sakarya'da cinnet getiren bir polis, karısını ve kızını silahla öldürüp annesini ağır yaraladıktan sonra intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Sakarya'da Cinnet Getiren Komiser Ailesini Vurduktan Sonra İntihar Etti
    19 Oca Sakarya'da Cinnet Getiren Komiser Ailesini Vurduktan Sonra İntihar Etti

    Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir komiser, cinnet getirerek kızını, eşini ve annesini vurduktan sonra intihar etti. Olayda komiser ve kızı hayatını kaybederken, eşi ise hastanede yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatıldı.

  • Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kafe ve restoranlarda yeni fiyat uygulaması denetimi yaptı
    16 Oca Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kafe ve restoranlarda yeni fiyat uygulaması denetimi yaptı

    Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi gereği kafe ve restoranlarda tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde sunulmasını denetledi. Yeni uygulama ile haksız rekabetin önüne geçilmesi ve vatandaşların tükettikleri ürünlerin fiyatını bilmesi amaçlanıyor. Kurallara uymayan işletmeler hakkında idari işlem uygulanması için tutanaklar Ticaret İl Müdürlüğü'ne gönderildi.

  • Türk edebiyatının 'Mona Roza'sı 70 yıl sonra sessizliğini AA'ya bozdu
    02 Oca Türk edebiyatının "Mona Roza"sı 70 yıl sonra sessizliğini AA'ya bozdu

    Şair Sezai Karakoç'un adına Mona Roza şiirini yazdığı, Cemal Süreya'nın uğruna soyadından bir harf eksilttiği 94 yaşındaki Muazzez Akkaya, "Bana yazılan şiirleri zaman içinde ne yazık ki kaybettim, buna gerçekten üzülüyorum, keşke saklasaydım." dedi.

  • Geyve'deki mahallelere kesintisiz içme suyu sağlanacak
    01 Oca Geyve'deki mahallelere kesintisiz içme suyu sağlanacak

    Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Akdoğan ve Karacaören mahallelerine, 4 bin metrelik yeni hatla kesintisiz içme suyu sağlanacak. Tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı bölgede yaşanan içme suyu yetersizliği sorunu çözüme kavuşturulacak.

  • Sakarya'da 2023'ün ilk 8 ayında 16,6 milyar liralık 171 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlendi
    01 Oca Sakarya'da 2023'ün ilk 8 ayında 16,6 milyar liralık 171 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlendi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, Sakarya'da 2023'ün ilk 8 ayında 9'u yabancı, 162'si yerli sermayeli toplam 171 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlendi. Bu projelerin tamamlanmasıyla kentte 3.576 kişilik yeni istihdam oluşturulması hedefleniyor.

  • Sakarya'da 2023 yılı böyle geçti
    31 Ara Sakarya'da 2023 yılı böyle geçti

    Sakarya'da geride bırakılmaya hazırlanılan 2023 yılında siyasetten spora, asayişten ekonomiye birçok önemli olay yaşandı.

  • Zonguldak Üniversitesi, yapay zeka destekli deprem tehlike yazılımı geliştirdi
    31 Ara Zonguldak Üniversitesi, yapay zeka destekli deprem tehlike yazılımı geliştirdi

    Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve ekibi, coğrafi bilgi sistemi destekli deprem tehlike yazılımı geliştirdi. Yapay zeka kullanarak fay hatlarındaki gerilimi gözlemleyen ekip, Doğu Anadolu ve Marmara Bölgesi'nde büyük depremler üretebilecek gerginlikte fay hatları olduğunu belirtti. Özellikle İstanbul için kuzey koldan başlayan fay hattının yanı sıra Sakarya'dan güneye dalan Geyve-Pamukova hattı ve Gemlik'ten Mudanya önlerinden devam eden Bandırma-Erdek hattına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

  • Prof. Dr. Naci Görür'ün Gemlik açıklamaları kafaları karıştırdı
    26 Ara Prof. Dr. Naci Görür'ün Gemlik açıklamaları kafaları karıştırdı

    Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün Gemlik ile ilgili yaptığı açıklamalar, taşınması gerektiği yönündeki söylemleriyle çelişiyor.

  • Geyve'de komşu kavgasında silahlı saldırı: 1 yaralı
    23 Ara Geyve'de komşu kavgasında silahlı saldırı: 1 yaralı

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde, komşular arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. L.D. isimli şahıs, komşusu S.K'ye ateş açarak yaraladı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve durumu ağır.

  • Geyve'de komşu tartışması kanlı bitti
    23 Ara Geyve'de komşu tartışması kanlı bitti

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir kişi, eşiyle tartıştığı komşusunu evinden aldığı silahla vurdu. Yaralanan kişinin durumu ağır.

  • Filiboz Mescidi'nde 168 yıl sonra ilk namaz kılındı
    22 Ara Filiboz Mescidi'nde 168 yıl sonra ilk namaz kılındı

    Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın en eski yerleşim yeri olan Hisar'da tarihi dokuyu yeniden gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.

  • Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok
    20 Ara Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok

    Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir televizyon programında Tunceli ve Elazığ'daki deprem tehlikesine dikkat çekip Bursa'nın Gemlik ilçesi için de hayati bir uyarıda bulundu. Görür, ''Gemlik muhakkak taşınmalı. Kurtulma şansı yok'' dedi.

  • Sakarya'da tarımsal kalkınma hamlesi emekçiye nefes aldırdı
    19 Ara Sakarya'da tarımsal kalkınma hamlesi emekçiye nefes aldırdı

    Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yüksek ziraat mühendisi olan başkanı Ekrem Yüce ile tarımda, ticarette yürüttüğü teşvik ve destek programlarıyla Sakarya'ya can suyu oldu.

  • TOGG, Geyve'deki Yerli Malı Haftası etkinliğinde öğrencilerle buluştu
    15 Ara TOGG, Geyve'deki Yerli Malı Haftası etkinliğinde öğrencilerle buluştu

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinde, öğrenciler yerli otomobil TOGG ile buluştu. Geyve Kazımpaşa İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler TOGG ile fotoğraf çektirdi ve heyecanlarını gözlerinden okuttu.

  • Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi Duraklarının İşletilmesi İçin İhaleye Çıkıyor
    12 Ara Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi Duraklarının İşletilmesi İçin İhaleye Çıkıyor

    Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde bulunan 9 ticari taksi durağının işletilmesi için ihale düzenleyecek. İhaleler, 26 Aralık ve 9 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenler, Gelirler Şube Müdürlüğü'nden ayrıntılı bilgi alabilir.

  • Gemlik Körfezi'nde meydana gelen depremler beklenmedik değil
    05 Ara Gemlik Körfezi'nde meydana gelen depremler beklenmedik değil

    KOCAELİ Üniversitesi'nden (KOÜ) Doç. Dr. Serkan Irmak, Gemlik Körfezi'nde yaşanan depremlerin beklenmedik olmadığını ve bölgenin tektonik rejimi nedeniyle deprem aktivitesine sahip olduğunu belirtti. Irmak, bölgedeki depremlerin büyüklük ve yer bakımından sürpriz olmadığını ve benzer büyüklükte çok sayıda depremin olduğunu ifade etti.

  • Geyve'de Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu
    03 Ara Geyve'de Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde, D-150 kara yolunda motosikletlerin üzerine yatarak giden iki sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

  • Geyve'de Hafif Ticari Araç Alev Topuna Döndü
    02 Ara Geyve'de Hafif Ticari Araç Alev Topuna Döndü

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde D-650 karayolunda seyir halinde olan hafif ticari araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

  • Sakarya'da bir binanın çatısı alevlere teslim oldu
    30 Kas Sakarya'da bir binanın çatısı alevlere teslim oldu

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan bir binanın çatısı yangın nedeniyle alevlere teslim oldu. Yangın anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

  • İznik'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
    28 Kas İznik'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

    İznik ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü, çelenk sunumuyla yapılan kutlama töreniyle kutlandı. İznik, Milli Mücadele döneminde stratejik önemi sebebiyle iki kez işgal edilmiş ve savaşın acılarını yaşamıştır. İznik'in kurtuluşu için yapılan çatışmalar sonucunda düşman işgal kuvvetleri temizlenmiştir.

  • Sakarya'da Tır Kazası: Karayolu Trafiğe Kapandı
    26 Kas Sakarya'da Tır Kazası: Karayolu Trafiğe Kapandı

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen tır kazasında sürücü yaralandı ve karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kazanın etkisiyle uzun araç kuyrukları oluştu.

  • Yabancı genç girişimciler Sakarya'da çalıştaya katıldı
    25 Kas Yabancı genç girişimciler Sakarya'da çalıştaya katıldı

    Sakarya'ya gelen yabancı genç girişimciler, Sakarya Genç Gelişim ve Girişim Derneği tarafından düzenlenen çalıştaya katıldı ve yöresel ürün merkezini ziyaret etti. Proje kapsamında 35 genç girişimci, kadın girişimciliğini geliştirmek için bir araya geldi. Çalıştayda konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, kadınların çalışma hayatında aktif rol aldığını ve liderlik yaptığını belirtti. Girişimci kadınlar, üretim merkezinde çeşitli ürünlerin nasıl yapıldığını uygulamalı olarak gösterdi. Proje koordinatörü Mahmut Kılıç, yabancı genç girişimcilerin burada edindikleri bilgileri kendi ülkelerinde kullanacaklarını söyledi.

  • Rüzgar türbini taşıyan tır, altına aldığı 3 aracı metrelerce sürükledi
    19 Kas Rüzgar türbini taşıyan tır, altına aldığı 3 aracı metrelerce sürükledi

    Sakarya'nın Geyve-Taraklı yolunda rüzgar türbini taşıyan tır, kendisine yol veren 3 aracı altına alarak metrelerce sürükledi. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

  • Sakarya'da kocasını öldüren şüpheli tutuklandı
    19 Kas Sakarya'da kocasını öldüren şüpheli tutuklandı

    Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kocasını öldüren şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Psikolojik tedavi gören şüpheli, kocasını önce sert cisimle vurup ardından boğazından yaralamıştı.

  • Sakarya'da Rüzgar Türbini Taşıyan Tırın Kazası
    19 Kas Sakarya'da Rüzgar Türbini Taşıyan Tırın Kazası

    Sakarya'nın Geyve-Taraklı yolunda rüzgar türbini taşıyan tır, kendisine yol veren 3 aracı altına alarak metrelerce sürükledi. Meydana gelen kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

  • Bursa'da Tescilsiz Motosikletlere Operasyon: 6 Çalıntı Motosiklet Ele Geçirildi
    17 Kas Bursa'da Tescilsiz Motosikletlere Operasyon: 6 Çalıntı Motosiklet Ele Geçirildi

    Bursa'nın İznik ilçesinde Jandarma ekipleri, tescilsiz ve plakasız motosikletlere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan uygulamalar sonucunda 6 çalıntı motosiklet, 7 şasi/motor numarası kazınmış motosiklet ve 27 tescilsiz motosiklet ele geçirildi. Ayrıca, çalıntı motosikletlerin sahiplerine teslim edildi ve kazınmış şasi/motor numaralarının tespiti için kriminal inceleme başlatıldı. Operasyonların devam edeceği bildirildi.

  • Kent ve Başkan Dergisi'nin töreninde Ekrem Teymur'un elinden 4 başkana ödül! İşte o isimler
    11 Kas Kent ve Başkan Dergisi'nin töreninde Ekrem Teymur'un elinden 4 başkana ödül! İşte o isimler

    Kent ve Başkan Dergisi tarafından yapılan ve tüm Türkiye'yi kapsayan online anket sonuçlarına göre en başarılı belediye başkanlarına haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur tarafından ödül verildi.

  • Ters yönde ilerleyen otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
    07 Kas Ters yönde ilerleyen otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde D-650 kara yolunda ters yönde ilerleyen bir otomobil ile bir tırın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Sakarya'da Ters Yönde Giden Otomobil ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
    06 Kas Sakarya'da Ters Yönde Giden Otomobil ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde D-650 karayolunda meydana gelen kazada, ters yönde ilerleyen bir otomobil ile bir tır çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • SUBÜ Geyve Meslek Yüksekokulu Alifuatpaşa Eyüboğlu Yerleşkesi Açıldı
    03 Kas SUBÜ Geyve Meslek Yüksekokulu Alifuatpaşa Eyüboğlu Yerleşkesi Açıldı

    Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Geyve Meslek Yüksekokulu Alifuatpaşa Eyüboğlu Yerleşkesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Vali Yaşar Karadeniz, Türkiye'nin güçlü olması için güçlü bir eğitim mekanizmasının ve mezun olacak gençlerin güçlü Türkiye'yi inşa edecek kadroların oluşturulması gerektiğini vurguladı. Açılışa, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve diğer protokol üyeleri katıldı.

  • Sakarya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları
    29 Eki Sakarya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları

    Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Sakarya, Kocaeli, Bartın, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te kutlama törenleri düzenlendi.

  • Sakarya'da Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı
    29 Eki Sakarya'da Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı

    Sakarya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Adapazarı Kültür Merkezi önünde düzenlenen törende, 1923 öğrencinin harmandalı zeybeği gösterisi büyük ilgi gördü. Vali Karadeniz'in konuşmasıyla devam eden kutlamalar, kortej geçişiyle sona erdi.

  • Geyve'de öğrenciler Cumhuriyet'in 100. yaşını kutladı
    28 Eki Geyve'de öğrenciler Cumhuriyet'in 100. yaşını kutladı

    Geyve Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Cumhuriyetin 100. Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hazırladıkları gazeteleri ilçe merkezinde dağıttı. Öğrenciler, eski dönemlere uygun giysilerle cadde ve sokaklarda bağırarak gazeteleri dağıttılar.

  • Doğal Şehirler Birliğine 4 Yeni İlçe Daha Katıldı
    27 Eki Doğal Şehirler Birliğine 4 Yeni İlçe Daha Katıldı

    Balıkesir'in Sındırgı ilçesi öncülüğünde kurulan Doğal Şehirler Birliği, Ankara'nın Beypazarı, Balıkesir'in Havran, Eskişehir'in İnönü, Aydın'ın Kuşadası, İzmir'in Bergama, Antalya'nın Elmalı, Sakarya'nın Geyve, Kütahya'nın Simav, Manisa'nın Gördes, Çanakkale'nin Ezine ilçelerini de üye olarak kabul etti.

  • Sapından yaprağına kadar değerlendirilen Ayva'da hasat başladı
    24 Eki Sapından yaprağına kadar değerlendirilen Ayva'da hasat başladı

    Sakarya'nın Geyve ile Pamukova ilçelerinde yetiştirilen coğrafi işaretli ayva, özenle toplanarak dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Ayva, pekmez, kurutma, reçel, komposto ve çay gibi ürünlerde kullanılıyor. Türkiye'nin ayva üretiminin yüzde 70'i Geyve ilçesinden karşılanıyor.

  • Sakarya'da Coğrafi İşaretli Ayva Hasadı Başladı
    24 Eki Sakarya'da Coğrafi İşaretli Ayva Hasadı Başladı

    Sakarya'nın Geyve ve Pamukova ilçelerinde yetiştirilen coğrafi işaretli ayva hasat zamanı geldi. Türkiye pazarının yanı sıra Amerika, Hollanda, Almanya ve Rusya'ya ihraç edilen bu değerli meyve, pekmez, kurutma, reçel, komposto ve çay gibi birçok ürüne dönüştürülerek tüketiciyle buluşuyor. Ayva üretiminin yüzde 70'i Türkiye'den karşılanırken, bu ihtiyacın yüzde 70'i de Sakarya'nın Geyve ilçesinden sağlanıyor. Ayva üreticileri, meyvelerin nazik bir şekilde toplanması gerektiğini ve ihracat için özenle seçildiğini belirtiyor. Geyve Belediye Başkanı ise Geyve'nin ayva üretimiyle dünya pazarında yer aldığını ve bu yıl 70-75 bin ton rekolte beklediklerini ifade ediyor.

  • Geyve'de Üzüm Hırsızları Tarla Sahibini Bıçakladı
    20 Eki Geyve'de Üzüm Hırsızları Tarla Sahibini Bıçakladı

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde tarlasındaki üzümleri çalan kişiler tarafından bıçaklanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından şüpheliler gözaltına alındı.

  • Sakarya'da Trafik Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Kişi Bulundu
    11 Eki Sakarya'da Trafik Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Kişi Bulundu

    Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D650 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişi bulundu. Jandarma ekipleri, kaza sonrası kaçan tır sürücüsünü yakaladı. İncelemeler sonucunda tır sürücüsünün kaza sonrası korkup kaçtığını ifade ettiği öğrenildi.

  • Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği doğa yürüyüşleri Geyve'de devam ediyor
    10 Eki Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği doğa yürüyüşleri Geyve'de devam ediyor

    Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin doğa tutkunlarını bir araya getiren doğa yürüyüşleri programı, Geyve'de devam ediyor. Doğa severler, 16 kilometrelik zorlu parkuru tamamlayarak Bin 54 rakımlı orman kulesinde muhteşem bir manzara ile buluştu. Bu tür organizasyonlar, fiziksel ve ruhsal iyileşme sağlamaktadır.

  • Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye'deki 2 Mahallenin Yollarını Yeniledi
    08 Eki Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye'deki 2 Mahallenin Yollarını Yeniledi

    Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye ilçesindeki Çaybaşı Fuadiye ile Türkçaybaşı mahallelerinin grup yollarını 2 bin 500 ton asfaltla yeniledi. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri, şehrin güçlü ulaşım ağına katkı sağlamak için 7 gün 24 saat çalışarak, iki ayrı grup yolunu dolgu ve üst yapı malzemeleriyle hazırlayıp asfalt serimi gerçekleştirdi. Büyükşehir Meclisi ise yarın yapılacak toplantıda çeşitli kararları ele alacak.

  • Geyve'de Türkiye Gazetesi dağıtıcısı hayatını kaybetti
    06 Eki Geyve'de Türkiye Gazetesi dağıtıcısı hayatını kaybetti

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaşayan ve 25 yıldır Türkiye Gazetesi dağıtıcılığı yapan Metin Gürler, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gürler, cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

  • Sakarya'da kaza sonrası kapanan D-650 kara yolu ulaşıma açıldı
    02 Eki Sakarya'da kaza sonrası kapanan D-650 kara yolu ulaşıma açıldı

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen kaza sonucu çift yönlü olarak kapanan D-650 kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

  • Sakarya'da 2 Tır ve 2 Kamyonun Karıştığı Kaza Sonucu D-650 Yolu Ulaşıma Kapandı
    02 Eki Sakarya'da 2 Tır ve 2 Kamyonun Karıştığı Kaza Sonucu D-650 Yolu Ulaşıma Kapandı

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen kaza sonucu D-650 kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

  • Sakarya'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 3 Kişi Yaralandı
    01 Eki Sakarya'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 3 Kişi Yaralandı

    Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil uçuruma yuvarlandı ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

  • Sakarya'da atık ayvadan pektin, selüloz ve hemiselüloz üretiliyor
    26 Eyl Sakarya'da atık ayvadan pektin, selüloz ve hemiselüloz üretiliyor

    Sakarya'da atık ayvalardan elde edilen pektin, selüloz ve hemiselülozun ekonomiye kazandırılması ve bu alandaki ithalatın önüne geçilmesi hedefleniyor.

  • Sakarya'da Otomobil Uçuruma Devrildi, Sürücü Yaralandı
    22 Eyl Sakarya'da Otomobil Uçuruma Devrildi, Sürücü Yaralandı

    Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil uçuruma devrildi ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, Taraklı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

  • Geyve'de Ayvadan Pektin Katkı Maddesi Üretildi
    17 Eyl Geyve'de Ayvadan Pektin Katkı Maddesi Üretildi

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde belediye tarafından işletilen tesiste kurulan laboratuvarda, ayvadan gıda sektöründe kıvam artırıcı özelliğe sahip pektin katkı maddesi üretildi. Türkiye'de ayva üretiminde önemli paya sahip ilçede, daha önce ayvadan sabun, çay ve kahve gibi ürünlerin elde edildiği tesiste, gıda sektöründe kıvam artırmada kullanılan pektin katkı maddesi üretildi. Çiftçilerin ürettiği her ürün para eder hale gelecek ve ülke ekonomisi kazanacak.

  • Sakarya Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
    11 Eyl Sakarya Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

    Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin eylül ayı olağan meclis toplantısı Ekrem Yüce başkanlığında yapıldı. Yapılan toplantıda Yüce, belediyenin 4,5 yıllık hizmet süresinde gerçekleştirdiği projeleri ve çalışmaları anlattı. Yüce, altyapıdan üstyapıya, sosyal hayattan tarımsal projelere kadar birçok alanda çalıştıklarını belirtti. Ayrıca Yüce, Sakarya'nın sosyal yaşamına değer katan projelerin detaylarını da paylaştı. Toplantıya ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve komisyon başkanları da katıldı.

  • Sakarya'da Tırın Dorsesi Alev Aldı, Uzun Araç Kuyrukları Oluştu
    08 Eyl Sakarya'da Tırın Dorsesi Alev Aldı, Uzun Araç Kuyrukları Oluştu

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde D-650 karayolunda bir tırın dorsesinin lastikleri alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

  • Sakarya'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Fikret Sarıçam toprağa verildi
    08 Eyl Sakarya'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Fikret Sarıçam toprağa verildi

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan Fikret Sarıçam, hastanede hayatını kaybetti. Sarıçam'ın cenazesi Geyve Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

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