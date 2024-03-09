Son Dakika Geyve Haberleri

- 20:00 TFF, Fenerbahçe'nin eski Başkanı Tahsin Kaya için taziye mesajı yayımladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin eski Başkanı Tahsin Kaya'nın vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı. Mesajda, Kaya'nın Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna katkıları vurgulandı. Cenaze töreni ise 11 Mart Pazartesi günü Sakarya'da gerçekleştirilecek.
- 19:15 Fenerbahçe'nin eski başkanı Tahsin Kaya 87 yaşında vefat etti
Fenerbahçe'nin 1986-1989 yılları arasında başkanlık yapan Tahsin Kaya'nın vefat haberi duyuruldu. Kaya'nın Fenerbahçe'ye büyük emekleri olduğu belirtilirken, 1988-89 sezonunda takımın tarihi bir başarı elde ettiği vurgulandı. Tahsin Kaya için 11 Mart 2024 Pazartesi günü tören düzenlenecek ve cenaze Sakarya'da defnedilecek.
- 13:10 Geyve'de Cinayet Soruşturması: 2 Tutuklama, 6 Adli Kontrol
Sakarya'nın Geyve ilçesinde Erkan Arman'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı, 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı. Cinayete ilişkin soruşturma kapsamında toplamda 4 kişi tutuklandı.
- 12:47 Geyve'de cinayet soruşturmasında 2 şüpheli daha tutuklandı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir eğlence mekanından ayrılan kişinin yol kenarında bıçakla öldürülmesi olayında, 2 şüpheli daha tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 8 zanlının savcılık sorguları tamamlandı. Tutuklanan şüphelilerin sayısı 4'e yükseldi.
- 17:03 Geyve'de eğlence mekanından çıkan kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 8 şüpheli daha yakalandı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir eğlence mekanından çıkan Erkan A'nın bıçakla öldürülmesiyle ilgili soruşturma genişletildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, olaya ilişkin 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.
- 15:26 Geyve'de bıçaklanarak öldürülen kişiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde Erkan Arman'ın yol kenarında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Arman'ın alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra trafikte çıkan kavgada öldürüldüğü öğrenildi. Cinayete ilişkin 1'i kadın 8 kişi daha gözaltına alındı.
- 05 Mar Geyve'de eğlence mekanı çıkışında bıçakla öldürülen kişiyle ilgili bir şüpheli daha tutuklandı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde eğlence mekanından çıkan bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gözaltına alınan H.B. ile ona yardım ettiği değerlendirilen U.Y, S.Ç, E.E, Ü.T. ve S.A'nın sorgularını tamamladı. H.B. tutuklanırken, 3 kişiye adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. Olayın ardından tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.
- 05 Mar Geyve'de alkollü eğlence mekanı çıkışında bıçaklanarak öldürülen kişinin katilleri adliyeye sevk edildi
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir kişinin alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.
- 04 Mar Geyve'de eğlence mekanından çıkan kişinin ölümüyle ilgili zanlı tutuklandı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde eğlence mekanından çıkan bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İncelemeler sonucunda, Erkan A'nın bıçakla yaralanarak hayatını kaybettiği belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili şüpheli K.A'yı gözaltına aldı ve tutuklandı. Diğer şüpheliler ise yakalandı ve adliyeye sevk edildi.
- 04 Mar Geyve'de Alkollü Eğlence Mekanı Çıkışında Cinayet
Sakarya'nın Geyve ilçesinde alkollü eğlence mekanından çıkan Erkan Arman'ın aracının önünde ölü olarak bulunduğu ortaya çıktı. Arman'ın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. 1 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.
- 03 Mar Yusuf Alemdar Geyve'de seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi
Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Geyve Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde faaliyete alınan seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Alemdar, Geyve'deki vatandaşlarla bir araya gelerek, Cumhur İttifakı'nın gelişim ve değişim vizyonuna katkıda bulunacaklarını belirtti. Açılışa Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Geyve Belediye Başkanı Metin Atalay ve diğer siyasi parti temsilcileri de katıldı.
- 29 Şub Sakarya'da 29 Şubat'ta evlenmek isteyen çiftlerin sayısı azdı
Sakarya'da evlilik yıl dönümlerini 4 yılda bir kutlamak istemeyen çiftler, nikah tarihi olarak 29 Şubat'ı fazla tercih etmedi. Evlilik yıl dönümlerini çoğu zaman özel tarihe denk getirmek isteyen çiftlerin, 29 Şubat'ın 4 yılda bir denk gelmesi nedeniyle bu tarihi tercih etmemesi sonucu kent genelindeki nikah salonları sakin bir gün geçirdi. Sakarya'da sadece birkaç çift 29 Şubat'ta evlenmeyi tercih etti.
- 23 Şub Ali Babacan Sakarya'da Ziyaretler Gerçekleştirdi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sakarya'da seçim çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi. Geyve, Pamukova, Söğütlü, Ferizli, Karasu ve Kaynarca ilçelerini ziyaret eden Babacan, halkı selamladı, vatandaşlarla sohbet etti ve destek istedi. Ziyaretlerine DEVA Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Erdoğan ve ilçe belediye başkan adayları da eşlik etti.
- 22 Şub Alkollü eğlence mekanındaki kavga cinayet şüphesini arttırdı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra aracının önünde ölü olarak bulunan Erkan Arman'ın hayatını kaybetmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Arman'ın gittiği eğlence mekanında bir kavgaya karıştığı iddiası cinayet şüphesini arttırdı. Arman'ın ölümüne ilişkin polis ekiplerince başlatılan inceleme sürüyor.
- 22 Şub Alkollü eğlence mekanında ölü bulunan kişinin cinayet şüphesi arttı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra aracının önünde ölü olarak bulunan Erkan Arman'ın hayatını kaybetmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Arman'ın gittiği eğlence mekanında bir kavgaya karıştığı iddiası cinayet şüphesini arttırdı.
- 22 Şub Sakarya'da eğlence mekanından çıkan kişi aracının yakınında ölü bulundu
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir eğlence mekanından çıkan kişi, aracının yakınında ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, ölen kişinin vücudunda darp izleri olduğunu belirleyerek cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı. Cenaze, otopsi için hastaneye kaldırıldı.
- 22 Şub Geyve'de Alkollü Adam Ölü Bulundu, Cinayet Şüphesiyle İnceleme Başlatıldı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir adam, alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra aracının önünde ölü olarak bulundu. Vücudunda darp izleri olan şahsın ölümüne ilişkin cinayet şüphesi üzerinde duran polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.
- 20 Şub Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Öğrencilerine Şehir Turu Düzenledi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca, Geyve ve Taraklı gezileriyle şehir dışından gelen üniversite öğrencilerine şehri tanıtma fırsatı sundu. Öğrenciler, tarih kokan sokakları ve mekanları gezerek Sakarya'yı daha yakından tanıdı.
- 17 Şub Türkiye'de Ocak Ayı Son 53 Yılın En Sıcak Ayı Oldu
Türkiye'de geçen ay, son 53 yılın en sıcak ocak ayı olarak kayıtlara geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 2,9 derece olarak ölçülen ocak ayı ortalama sıcaklığı, geçen ay 5,7 derece ile normallerinin 2,8 derece üzerinde gerçekleşti. Bölge bölge yapılan analizlerde ise Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar ölçüldü.
- 09 Şub Sakarya Büyükşehir Belediyesi Unkapanı Meydanı'nı Hizmete Açtı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, örnek bir çevre düzenlemesi ve yeraltı şadırvanıyla inşa ettiği Unkapanı Meydanı'nı 1 milyon Sakaryalının hizmetine sundu. Meydanın açılışını Başkan Ekrem Yüce ve protokol üyeleri yaptı.
- 05 Şub Muş Varto İlçe Müftülüğü'ne yeni müftü atandı
Muş'un Varto İlçe Müftülüğü'ne atanan Fatih Arslan göreve başladı. Arslan, Sakarya'da doğmuş ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Daha önce Kayseri ve Manisa'da görev yapmış olan Arslan, Varto'da hizmet vermeye başlayacak.
- 03 Şub Cumhur İttifakı, Sakarya'nın 16 ilçe belediye başkan adayını tanıttı
Cumhur İttifakı, Sakarya'nın 16 ilçe belediye başkan adayını tanıttı.
- 31 Oca Sakarya'da Kar Yağışı Sonrası 32 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı
Sakarya'da etkili olan kar yağışının ardından kapanan 32 mahalle yolunda yapılan kar küreme ve tuzlama çalışmaları sonucunda yollar ulaşıma açıldı. YOLBAK ekipleri Taraklı, Akyazı, Geyve, Hendek ve Kocaali'de 72 saat boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam etti. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgelerde vatandaşların yaşam alanları da temizlendi.
- 26 Oca 1987 Harp Okulu mezunları, Şırnak'ta şehit düşen arkadaşları için dualarla yad etti
1987 yılının Harp Okulu mezunları, 34 yıl önce Şırnak'ta yaşanan çatışmada şehit düşen arkadaşları Şenol Kamış için Sakarya'nın Geyve ilçesindeki mezarına gelerek, dualarla yad etti. Şehit Kamış'ın mezarı başında yapılan törende, dernek başkanı emekli Albay Uğur Şerif Peker, şehitleri asla unutmayacaklarını ve her yıl anmaya devam edeceklerini belirtti.
- 20 Oca Boşanma aşamasındaki komiser eşiyle buluşup cinayet işledi, ardından intihar etti
Geyve ilçesinde boşanma aşamasındaki komiser İlker Tarık Ünal, eşi Nesrin Ünal ile buluşarak tartıştıktan sonra onu ve kızını öldürdü. Daha sonra intihar eden Ünal çifti, memleketleri Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ayrı ayrı toprağa verildi.
- 20 Oca Polis İlker Tarık Ünal ve eşi Yozgat'ta toprağa verildi
Sakarya'da boşanma aşamasındaki eşi ve kızını öldüren polis İlker Tarık Ünal ile eşi Nesrin Ünal, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.
- 20 Oca Geyve'de İki Katlı Evde Çıkan Yangın Söndürüldü
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda evin ikinci katı ve çatısında maddi hasar meydana geldi.
- 19 Oca Sakarya'da Komiser, Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Kızını Öldürdü, Sonrasında İntihar Etti
Sakarya'da görevli bir komiser, boşanma aşamasında olduğu eşi ve kızını beylik tabancasıyla öldürdükten sonra intihar etti. Olayda, komiserin annesi de yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- 19 Oca Cinnet getiren polis ailesini vurduktan sonra intihar etti: 3 ölü, 1 yaralı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde cinnet getiren bir komiser, kızını, eşini ve annesini vurduktan sonra intihar etti. Dehşet veren olayda komiser ve kızı olay yerinde, eşi ise hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.
- 19 Oca Cinnet getiren polis, karısını ve kızını öldürüp annesini ağır yaraladıktan sonra intihar etti
Sakarya'da cinnet getiren bir polis, karısını ve kızını silahla öldürüp annesini ağır yaraladıktan sonra intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- 19 Oca Sakarya'da Cinnet Getiren Komiser Ailesini Vurduktan Sonra İntihar Etti
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir komiser, cinnet getirerek kızını, eşini ve annesini vurduktan sonra intihar etti. Olayda komiser ve kızı hayatını kaybederken, eşi ise hastanede yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatıldı.
- 16 Oca Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kafe ve restoranlarda yeni fiyat uygulaması denetimi yaptı
Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi gereği kafe ve restoranlarda tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde sunulmasını denetledi. Yeni uygulama ile haksız rekabetin önüne geçilmesi ve vatandaşların tükettikleri ürünlerin fiyatını bilmesi amaçlanıyor. Kurallara uymayan işletmeler hakkında idari işlem uygulanması için tutanaklar Ticaret İl Müdürlüğü'ne gönderildi.
- 02 Oca Türk edebiyatının "Mona Roza"sı 70 yıl sonra sessizliğini AA'ya bozdu
Şair Sezai Karakoç'un adına Mona Roza şiirini yazdığı, Cemal Süreya'nın uğruna soyadından bir harf eksilttiği 94 yaşındaki Muazzez Akkaya, "Bana yazılan şiirleri zaman içinde ne yazık ki kaybettim, buna gerçekten üzülüyorum, keşke saklasaydım." dedi.
- 01 Oca Geyve'deki mahallelere kesintisiz içme suyu sağlanacak
Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Akdoğan ve Karacaören mahallelerine, 4 bin metrelik yeni hatla kesintisiz içme suyu sağlanacak. Tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı bölgede yaşanan içme suyu yetersizliği sorunu çözüme kavuşturulacak.
- 01 Oca Sakarya'da 2023'ün ilk 8 ayında 16,6 milyar liralık 171 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlendi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, Sakarya'da 2023'ün ilk 8 ayında 9'u yabancı, 162'si yerli sermayeli toplam 171 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlendi. Bu projelerin tamamlanmasıyla kentte 3.576 kişilik yeni istihdam oluşturulması hedefleniyor.
- 31 Ara Sakarya'da 2023 yılı böyle geçti
Sakarya'da geride bırakılmaya hazırlanılan 2023 yılında siyasetten spora, asayişten ekonomiye birçok önemli olay yaşandı.
- 31 Ara Zonguldak Üniversitesi, yapay zeka destekli deprem tehlike yazılımı geliştirdi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve ekibi, coğrafi bilgi sistemi destekli deprem tehlike yazılımı geliştirdi. Yapay zeka kullanarak fay hatlarındaki gerilimi gözlemleyen ekip, Doğu Anadolu ve Marmara Bölgesi'nde büyük depremler üretebilecek gerginlikte fay hatları olduğunu belirtti. Özellikle İstanbul için kuzey koldan başlayan fay hattının yanı sıra Sakarya'dan güneye dalan Geyve-Pamukova hattı ve Gemlik'ten Mudanya önlerinden devam eden Bandırma-Erdek hattına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.
- 26 Ara Prof. Dr. Naci Görür'ün Gemlik açıklamaları kafaları karıştırdı
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün Gemlik ile ilgili yaptığı açıklamalar, taşınması gerektiği yönündeki söylemleriyle çelişiyor.
- 23 Ara Geyve'de komşu kavgasında silahlı saldırı: 1 yaralı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde, komşular arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. L.D. isimli şahıs, komşusu S.K'ye ateş açarak yaraladı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve durumu ağır.
- 23 Ara Geyve'de komşu tartışması kanlı bitti
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir kişi, eşiyle tartıştığı komşusunu evinden aldığı silahla vurdu. Yaralanan kişinin durumu ağır.
- 22 Ara Filiboz Mescidi'nde 168 yıl sonra ilk namaz kılındı
Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın en eski yerleşim yeri olan Hisar'da tarihi dokuyu yeniden gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.
- 20 Ara Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok
Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir televizyon programında Tunceli ve Elazığ'daki deprem tehlikesine dikkat çekip Bursa'nın Gemlik ilçesi için de hayati bir uyarıda bulundu. Görür, ''Gemlik muhakkak taşınmalı. Kurtulma şansı yok'' dedi.
- 19 Ara Sakarya'da tarımsal kalkınma hamlesi emekçiye nefes aldırdı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yüksek ziraat mühendisi olan başkanı Ekrem Yüce ile tarımda, ticarette yürüttüğü teşvik ve destek programlarıyla Sakarya'ya can suyu oldu.
- 15 Ara TOGG, Geyve'deki Yerli Malı Haftası etkinliğinde öğrencilerle buluştu
Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinde, öğrenciler yerli otomobil TOGG ile buluştu. Geyve Kazımpaşa İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler TOGG ile fotoğraf çektirdi ve heyecanlarını gözlerinden okuttu.
- 12 Ara Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi Duraklarının İşletilmesi İçin İhaleye Çıkıyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde bulunan 9 ticari taksi durağının işletilmesi için ihale düzenleyecek. İhaleler, 26 Aralık ve 9 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenler, Gelirler Şube Müdürlüğü'nden ayrıntılı bilgi alabilir.
- 05 Ara Gemlik Körfezi'nde meydana gelen depremler beklenmedik değil
KOCAELİ Üniversitesi'nden (KOÜ) Doç. Dr. Serkan Irmak, Gemlik Körfezi'nde yaşanan depremlerin beklenmedik olmadığını ve bölgenin tektonik rejimi nedeniyle deprem aktivitesine sahip olduğunu belirtti. Irmak, bölgedeki depremlerin büyüklük ve yer bakımından sürpriz olmadığını ve benzer büyüklükte çok sayıda depremin olduğunu ifade etti.
- 03 Ara Geyve'de Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu
Sakarya'nın Geyve ilçesinde, D-150 kara yolunda motosikletlerin üzerine yatarak giden iki sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- 02 Ara Geyve'de Hafif Ticari Araç Alev Topuna Döndü
Sakarya'nın Geyve ilçesinde D-650 karayolunda seyir halinde olan hafif ticari araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- 30 Kas Sakarya'da bir binanın çatısı alevlere teslim oldu
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan bir binanın çatısı yangın nedeniyle alevlere teslim oldu. Yangın anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- 28 Kas İznik'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
İznik ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü, çelenk sunumuyla yapılan kutlama töreniyle kutlandı. İznik, Milli Mücadele döneminde stratejik önemi sebebiyle iki kez işgal edilmiş ve savaşın acılarını yaşamıştır. İznik'in kurtuluşu için yapılan çatışmalar sonucunda düşman işgal kuvvetleri temizlenmiştir.
- 26 Kas Sakarya'da Tır Kazası: Karayolu Trafiğe Kapandı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen tır kazasında sürücü yaralandı ve karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kazanın etkisiyle uzun araç kuyrukları oluştu.
- 25 Kas Yabancı genç girişimciler Sakarya'da çalıştaya katıldı
Sakarya'ya gelen yabancı genç girişimciler, Sakarya Genç Gelişim ve Girişim Derneği tarafından düzenlenen çalıştaya katıldı ve yöresel ürün merkezini ziyaret etti. Proje kapsamında 35 genç girişimci, kadın girişimciliğini geliştirmek için bir araya geldi. Çalıştayda konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, kadınların çalışma hayatında aktif rol aldığını ve liderlik yaptığını belirtti. Girişimci kadınlar, üretim merkezinde çeşitli ürünlerin nasıl yapıldığını uygulamalı olarak gösterdi. Proje koordinatörü Mahmut Kılıç, yabancı genç girişimcilerin burada edindikleri bilgileri kendi ülkelerinde kullanacaklarını söyledi.
- 19 Kas Rüzgar türbini taşıyan tır, altına aldığı 3 aracı metrelerce sürükledi
Sakarya'nın Geyve-Taraklı yolunda rüzgar türbini taşıyan tır, kendisine yol veren 3 aracı altına alarak metrelerce sürükledi. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.
- 19 Kas Sakarya'da kocasını öldüren şüpheli tutuklandı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kocasını öldüren şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Psikolojik tedavi gören şüpheli, kocasını önce sert cisimle vurup ardından boğazından yaralamıştı.
- 19 Kas Sakarya'da Rüzgar Türbini Taşıyan Tırın Kazası
Sakarya'nın Geyve-Taraklı yolunda rüzgar türbini taşıyan tır, kendisine yol veren 3 aracı altına alarak metrelerce sürükledi. Meydana gelen kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.
- 17 Kas Bursa'da Tescilsiz Motosikletlere Operasyon: 6 Çalıntı Motosiklet Ele Geçirildi
Bursa'nın İznik ilçesinde Jandarma ekipleri, tescilsiz ve plakasız motosikletlere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan uygulamalar sonucunda 6 çalıntı motosiklet, 7 şasi/motor numarası kazınmış motosiklet ve 27 tescilsiz motosiklet ele geçirildi. Ayrıca, çalıntı motosikletlerin sahiplerine teslim edildi ve kazınmış şasi/motor numaralarının tespiti için kriminal inceleme başlatıldı. Operasyonların devam edeceği bildirildi.
- 11 Kas Kent ve Başkan Dergisi'nin töreninde Ekrem Teymur'un elinden 4 başkana ödül! İşte o isimler
Kent ve Başkan Dergisi tarafından yapılan ve tüm Türkiye'yi kapsayan online anket sonuçlarına göre en başarılı belediye başkanlarına haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur tarafından ödül verildi.
- 07 Kas Ters yönde ilerleyen otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde D-650 kara yolunda ters yönde ilerleyen bir otomobil ile bir tırın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- 06 Kas Sakarya'da Ters Yönde Giden Otomobil ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde D-650 karayolunda meydana gelen kazada, ters yönde ilerleyen bir otomobil ile bir tır çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- 03 Kas SUBÜ Geyve Meslek Yüksekokulu Alifuatpaşa Eyüboğlu Yerleşkesi Açıldı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Geyve Meslek Yüksekokulu Alifuatpaşa Eyüboğlu Yerleşkesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Vali Yaşar Karadeniz, Türkiye'nin güçlü olması için güçlü bir eğitim mekanizmasının ve mezun olacak gençlerin güçlü Türkiye'yi inşa edecek kadroların oluşturulması gerektiğini vurguladı. Açılışa, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve diğer protokol üyeleri katıldı.
- 29 Eki Sakarya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları
Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Sakarya, Kocaeli, Bartın, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te kutlama törenleri düzenlendi.
- 29 Eki Sakarya'da Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı
Sakarya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Adapazarı Kültür Merkezi önünde düzenlenen törende, 1923 öğrencinin harmandalı zeybeği gösterisi büyük ilgi gördü. Vali Karadeniz'in konuşmasıyla devam eden kutlamalar, kortej geçişiyle sona erdi.
- 28 Eki Geyve'de öğrenciler Cumhuriyet'in 100. yaşını kutladı
Geyve Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Cumhuriyetin 100. Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hazırladıkları gazeteleri ilçe merkezinde dağıttı. Öğrenciler, eski dönemlere uygun giysilerle cadde ve sokaklarda bağırarak gazeteleri dağıttılar.
- 27 Eki Doğal Şehirler Birliğine 4 Yeni İlçe Daha Katıldı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi öncülüğünde kurulan Doğal Şehirler Birliği, Ankara'nın Beypazarı, Balıkesir'in Havran, Eskişehir'in İnönü, Aydın'ın Kuşadası, İzmir'in Bergama, Antalya'nın Elmalı, Sakarya'nın Geyve, Kütahya'nın Simav, Manisa'nın Gördes, Çanakkale'nin Ezine ilçelerini de üye olarak kabul etti.
- 24 Eki Sapından yaprağına kadar değerlendirilen Ayva'da hasat başladı
Sakarya'nın Geyve ile Pamukova ilçelerinde yetiştirilen coğrafi işaretli ayva, özenle toplanarak dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Ayva, pekmez, kurutma, reçel, komposto ve çay gibi ürünlerde kullanılıyor. Türkiye'nin ayva üretiminin yüzde 70'i Geyve ilçesinden karşılanıyor.
- 24 Eki Sakarya'da Coğrafi İşaretli Ayva Hasadı Başladı
Sakarya'nın Geyve ve Pamukova ilçelerinde yetiştirilen coğrafi işaretli ayva hasat zamanı geldi. Türkiye pazarının yanı sıra Amerika, Hollanda, Almanya ve Rusya'ya ihraç edilen bu değerli meyve, pekmez, kurutma, reçel, komposto ve çay gibi birçok ürüne dönüştürülerek tüketiciyle buluşuyor. Ayva üretiminin yüzde 70'i Türkiye'den karşılanırken, bu ihtiyacın yüzde 70'i de Sakarya'nın Geyve ilçesinden sağlanıyor. Ayva üreticileri, meyvelerin nazik bir şekilde toplanması gerektiğini ve ihracat için özenle seçildiğini belirtiyor. Geyve Belediye Başkanı ise Geyve'nin ayva üretimiyle dünya pazarında yer aldığını ve bu yıl 70-75 bin ton rekolte beklediklerini ifade ediyor.
- 20 Eki Geyve'de Üzüm Hırsızları Tarla Sahibini Bıçakladı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde tarlasındaki üzümleri çalan kişiler tarafından bıçaklanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından şüpheliler gözaltına alındı.
- 11 Eki Sakarya'da Trafik Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Kişi Bulundu
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D650 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişi bulundu. Jandarma ekipleri, kaza sonrası kaçan tır sürücüsünü yakaladı. İncelemeler sonucunda tır sürücüsünün kaza sonrası korkup kaçtığını ifade ettiği öğrenildi.
- 10 Eki Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği doğa yürüyüşleri Geyve'de devam ediyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin doğa tutkunlarını bir araya getiren doğa yürüyüşleri programı, Geyve'de devam ediyor. Doğa severler, 16 kilometrelik zorlu parkuru tamamlayarak Bin 54 rakımlı orman kulesinde muhteşem bir manzara ile buluştu. Bu tür organizasyonlar, fiziksel ve ruhsal iyileşme sağlamaktadır.
- 08 Eki Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye'deki 2 Mahallenin Yollarını Yeniledi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye ilçesindeki Çaybaşı Fuadiye ile Türkçaybaşı mahallelerinin grup yollarını 2 bin 500 ton asfaltla yeniledi. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri, şehrin güçlü ulaşım ağına katkı sağlamak için 7 gün 24 saat çalışarak, iki ayrı grup yolunu dolgu ve üst yapı malzemeleriyle hazırlayıp asfalt serimi gerçekleştirdi. Büyükşehir Meclisi ise yarın yapılacak toplantıda çeşitli kararları ele alacak.
- 06 Eki Geyve'de Türkiye Gazetesi dağıtıcısı hayatını kaybetti
Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaşayan ve 25 yıldır Türkiye Gazetesi dağıtıcılığı yapan Metin Gürler, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gürler, cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
- 02 Eki Sakarya'da kaza sonrası kapanan D-650 kara yolu ulaşıma açıldı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen kaza sonucu çift yönlü olarak kapanan D-650 kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
- 02 Eki Sakarya'da 2 Tır ve 2 Kamyonun Karıştığı Kaza Sonucu D-650 Yolu Ulaşıma Kapandı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen kaza sonucu D-650 kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
- 01 Eki Sakarya'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 3 Kişi Yaralandı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil uçuruma yuvarlandı ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
- 26 Eyl Sakarya'da atık ayvadan pektin, selüloz ve hemiselüloz üretiliyor
Sakarya'da atık ayvalardan elde edilen pektin, selüloz ve hemiselülozun ekonomiye kazandırılması ve bu alandaki ithalatın önüne geçilmesi hedefleniyor.
- 22 Eyl Sakarya'da Otomobil Uçuruma Devrildi, Sürücü Yaralandı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil uçuruma devrildi ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, Taraklı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
- 17 Eyl Geyve'de Ayvadan Pektin Katkı Maddesi Üretildi
Sakarya'nın Geyve ilçesinde belediye tarafından işletilen tesiste kurulan laboratuvarda, ayvadan gıda sektöründe kıvam artırıcı özelliğe sahip pektin katkı maddesi üretildi. Türkiye'de ayva üretiminde önemli paya sahip ilçede, daha önce ayvadan sabun, çay ve kahve gibi ürünlerin elde edildiği tesiste, gıda sektöründe kıvam artırmada kullanılan pektin katkı maddesi üretildi. Çiftçilerin ürettiği her ürün para eder hale gelecek ve ülke ekonomisi kazanacak.
- 11 Eyl Sakarya Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin eylül ayı olağan meclis toplantısı Ekrem Yüce başkanlığında yapıldı. Yapılan toplantıda Yüce, belediyenin 4,5 yıllık hizmet süresinde gerçekleştirdiği projeleri ve çalışmaları anlattı. Yüce, altyapıdan üstyapıya, sosyal hayattan tarımsal projelere kadar birçok alanda çalıştıklarını belirtti. Ayrıca Yüce, Sakarya'nın sosyal yaşamına değer katan projelerin detaylarını da paylaştı. Toplantıya ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve komisyon başkanları da katıldı.
- 08 Eyl Sakarya'da Tırın Dorsesi Alev Aldı, Uzun Araç Kuyrukları Oluştu
Sakarya'nın Geyve ilçesinde D-650 karayolunda bir tırın dorsesinin lastikleri alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
- 08 Eyl Sakarya'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Fikret Sarıçam toprağa verildi
Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan Fikret Sarıçam, hastanede hayatını kaybetti. Sarıçam'ın cenazesi Geyve Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.