Bursa Orman Bölge Müdürü Şahan, Bilecik Osmaneli'deki yangın alanını inceledi - Son Dakika
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Bursa Orman Bölge Müdürü Şahan, Bilecik Osmaneli'deki yangın alanını inceledi

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Bursa Orman Bölge Müdürü Şahan, Bilecik Osmaneli\'deki yangın alanını inceledi
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde geçen yıl Sakarya'nın Geyve ilçesinden sıçrayan yangında zarar gören alanlarda ağaçlandırma sürüyor. Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, 2026 dikim sezonu öncesi hazırlıkları yerinde inceledi ve tedbirlerin alınması talimatını verdi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yangınla küle dönen alanlar yeniden yeşeriyor.

Geçtiğimiz yıl Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayarak Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangınında zarar gören alanlarda ağaçlandırma çalışmaları sürüyor. Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, meydana gelen orman yangınlarından etkilenen bölgelerde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarını ve 2026 yılı dikim sezonu öncesinde yapılan arazi hazırlıklarını yerinde inceledi. Şahan, Bilecik Orman İşletme Müdürü Turgay Akyüz'den tamamlanan çalışmalar ve devam eden hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Çalışmaların zamanında ve titizlikle yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınması talimatını veren Şahan, ormanların yeniden yeşertilmesi için emek veren personele teşekkür ederek, "Bugün ortaya koyduğumuz emek, geleceğimize atılan bir imzadır" dedi.

Kaynak: İHA
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