Sakarya Geyve\'de mobilya dükkanındaki yangın süngerlere sıçradı, itfaiye söndürdü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir mobilya dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Geyve ilçesi Tepecikler Mahallesi'nde bulunan mobilya dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dükkan içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin dükkandaki mobilya imalatında kullanılan süngerlere sıçraması üzerine yangın kısa sürede büyüdü. Süngerlerin yanmasıyla birlikte oluşan yoğun sarı dumanlar bölgeyi kapladı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları tamamlandı.

Maddi hasar sebep olan yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.