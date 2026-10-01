Sakarya Geyve'de mobilya dükkanındaki yangın süngerlere sıçradı, itfaiye söndürdü - Son Dakika
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Sakarya Geyve'de mobilya dükkanındaki yangın süngerlere sıçradı, itfaiye söndürdü

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Sakarya Geyve\'de mobilya dükkanındaki yangın süngerlere sıçradı, itfaiye söndürdü
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Sakarya'nın Geyve ilçesi Tepecikler Mahallesi'nde bulunan mobilya dükkanında çıkan yangın, alevlerin imalatta kullanılan süngerlere sıçramasıyla büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar oluştu, çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir mobilya dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Geyve ilçesi Tepecikler Mahallesi'nde bulunan mobilya dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dükkan içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin dükkandaki mobilya imalatında kullanılan süngerlere sıçraması üzerine yangın kısa sürede büyüdü. Süngerlerin yanmasıyla birlikte oluşan yoğun sarı dumanlar bölgeyi kapladı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları tamamlandı.

Maddi hasar sebep olan yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİncelemeSakaryaİtfaiyeGüncelGeyveOlaySon Dakika

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