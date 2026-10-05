Sakarya Geyve\'de bariyerlere çarpan tuğla yüklü tır devrildi, sürücü hafif yaralandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde tuğla yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle Bilecik-Sakarya yönünde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, D-650 kara yolu Geyve ilçesi Karaçam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik yönünden Sakarya istikametine seyreden T.G. idaresindeki 34 GZZ 514 plakalı tuğla yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridindeki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü T.G., kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücüye olay yerinde tedbir amaçlı müdahale uygulandı.

Devrilen tır ve yola saçılan tuğlalar nedeniyle Bilecik-Sakarya yönünde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Aracın ve malzemelerin yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.