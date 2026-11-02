Sakarya Taraklı\'da minibüs ile işçi taşıyan SUV çarpıştı, 5 kişi yaralandı

SAKARYA (AA) – Sakarya'nın Taraklı ilçesinde minibüs ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Taraklı- Geyve D150 kara yolu Hacıyakup Paşalar mevkisinde N.Ü. yönetimindeki rüzgar türbini işçilerinin bulunduğu 06 DIA 409 plakalı SUV tipi araç ile aynı yönde ilerleyen İ. B. yönetimindeki 54 AEF 123 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü İ. B. ile SUV tipi araç sürücüsü N.Ü. ve yolcular İ.K, M.A. ve N.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.