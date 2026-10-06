Sakarya Geyve Doğancıl\'da samanlık yangını söndürüldü, yapı kullanılmaz hale geldi

Sakarya Geyve Doğancıl'da samanlık yangını söndürüldü, yapı kullanılmaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Doğancıl Mahallesi'nde 2 katlı ahşap samanlıkta yangın çıktı. İhbar sonrası bölgeye gönderilen sağlık, itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri alevleri söndürdü; samanlık kullanılmaz hale geldi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde ahşap samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.
Doğancıl Mahallesi Eskiciler Sokak'ta İ.Ö'ya ait 2 katlı ahşap samanlıkta yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında samanlık kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: AA
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