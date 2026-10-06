Sakarya Geyve Doğancıl'da samanlık yangını söndürüldü, yapı kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Sakarya Geyve Doğancıl'da samanlık yangını söndürüldü, yapı kullanılmaz hale geldi

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Sakarya Geyve Doğancıl\'da samanlık yangını söndürüldü, yapı kullanılmaz hale geldi
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Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Doğancıl Mahallesi'nde 2 katlı ahşap samanlıkta yangın çıktı. İhbar sonrası bölgeye gönderilen sağlık, itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri alevleri söndürdü; samanlık kullanılmaz hale geldi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ahşap samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.

Doğancıl Mahallesi Eskiciler Sokak'ta İ.Ö'ya ait 2 katlı ahşap samanlıkta yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında samanlık kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA
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