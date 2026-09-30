İddiaya göre Geyve'de veresiye talebi reddedilen kişi kamyonla tekel bayisine daldı - Son Dakika
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İddiaya göre Geyve'de veresiye talebi reddedilen kişi kamyonla tekel bayisine daldı

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde gece saatlerinde iddiaya göre veresiye alkol talebi reddedilen bir kişi, kamyonuyla tekel bayisinin içine girdi. İş yerinde büyük hasar oluşurken kamyonu gören bir müşteri kaçarak saniyelerle kurtuldu, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, veresiye alkol alma talebi reddedilen bir kişi, kamyonuyla tekel bayisinin içine girdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre Geyve'de veresiye talebi reddedilen kişi kamyonla tekel bayisine daldı

VERESİYE ALKOL İSTEDİ, TALEBİ REDDEDİLDİ

Olay, Geyve ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, veresiye alkol almak için tekel bayisine gelen şahıs, talebi reddedilince işletmeci ile tartıştı. Talebinin reddedilmesine öfkelenen şahıs, olay yerinden ayrıldıktan kısa süre sonra kamyonu ile geri döndü. 

İddiaya göre Geyve'de veresiye talebi reddedilen kişi kamyonla tekel bayisine daldı

TEKELE KAMYONLA DALDI

Şüpheli, veresiye vermeyen tekel bayisinin içine kamyonuyla daldı. İş yerinin camlarını, vitrinlerini ve içerideki malları ezen sürücü, işletmede büyük çapta hasara yol açtı. Olayın ardından ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kamyonuyla dükkana dalarak ağır hasar oluşturan şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddiaya göre Geyve'de veresiye talebi reddedilen kişi kamyonla tekel bayisine daldı

MÜŞTERİ SANİYELERLE KURTULDU, O ANLAR KAMERADA

Kamyonun dükkana girdiği anları, işletmenin güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, dükkan içerisindeki müşterilerin alışveriş yapması, kamyonun geldiğini gören müşterinin arka tarafa kaçması, kamyonun bir anda dükkanın camından içeriye girmesi ve olayın sonrasında dükkanda yaşanan panik anları yer alıyor.

İddiaya göre Geyve'de veresiye talebi reddedilen kişi kamyonla tekel bayisine daldı
Kaynak: İHA
GüvenlikSakaryaOlaylarGüncelTekelGeyveSuçSon Dakika

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