Sakarya'da heyelan evleri yuttu, 2 mahalle ile bağlantı kesildi - Son Dakika
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Sakarya'da heyelan evleri yuttu, 2 mahalle ile bağlantı kesildi

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Sakarya’da iki gündür aralıklarla süren şiddetli sağanak yağış heyelana ve su baskınlarına neden oldu. Karasu ilçesinde dağdan sürüklenen taş ve toprak evlerde hasara yol açarken, Geyve ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle D-650 kara yolundan iki mahalleye ulaşımı sağlayan bağlantı yolu kapandı.

Sakarya'da önceki günden bu yana aralıklarla devam eden şiddetli sağanak yağış, kentin Karasu ve Geyve ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışların yol açtığı heyelan ve suyla taşınan toprak ile kaya parçaları bazı evlerde zarara yol açarken, mahalle yollarının kapanmasına neden oldu.

Karasu ilçesine bağlı Karanlıkdere Mahallesi'nde dün etkisini gösteren sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçlardan sürüklenen toprak ve kaya parçaları nedeniyle bir evde kısmi göçük oluştu ve yapı kullanılamaz hale geldi. Yağıştan etkilenen 3 evin daha etrafı suyun taşıdığı toprak ve taşlarla kaplanırken, giriş katlarını su basan evlerin zemininde çamur tabakaları oluştu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Karasu Belediyesi ekipleri, mahallede hafriyat temizleme çalışması başlattı.

Sakarya'da heyelan evleri yuttu, 2 mahalle ile bağlantı kesildi

"HAFRİYAT KALDIRMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"

Mahallede yaşanan felakete ilişkin açıklama yapan Karanlıkdere Muhtarı Yılmaz Koca, büyük bir afet yaşadıklarını söyledi. Selin dağdan sürüklediği taş ve toprağı mahalleye getirdiğini belirten Koca, "Bir evimizde göçük oluştu, 4-5 evimizi su bastı. Allah'a şükür can kaybımız yok. Devletimiz yanımızda. Hafriyat kaldırma çalışmalarına başladık. Allah devletimize zarar vermesin. Devlet-millet el ele bunun altından kalkacağız" ifadelerini kullandı.

Sakarya'da heyelan evleri yuttu, 2 mahalle ile bağlantı kesildi

Aşırı yağış sonucu bölgesel heyelanlar ve dere taşmaları oluştuğunu kaydeden Koca, hasar gören evlerle ilgili vatandaşların yardım beklediğini aktardı.

Sakarya'da heyelan evleri yuttu, 2 mahalle ile bağlantı kesildi

2 MAHALLEYE ULAŞIMIN SAĞLANDIĞI YOL KAPANDI

Aşırı yağışlar Geyve ilçesinde de ulaşımda aksamalara yol açtı. Sakarya-Bilecik kara yolunun Doğançay mevkisinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle D-650 kara yolunun Bilecik istikametinden Doğançay ve Maksudiye mahallelerine ulaşımı sağlayan bağlantı yolu ulaşıma kapandı.

Sakarya'da heyelan evleri yuttu, 2 mahalle ile bağlantı kesildi

Toprak kayması sonucu iki mahalleye belirtilen güzergahtan giriş yapılamazken, ihbar üzerine bölgeye güvenlik ve müdahale ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken; Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri iş makineleri vasıtasıyla yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'da heyelan evleri yuttu, 2 mahalle ile bağlantı kesildi
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SON DAKİKA: Sakarya'da heyelan evleri yuttu, 2 mahalle ile bağlantı kesildi - Son Dakika
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