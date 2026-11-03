Sakarya'da ayvada beklenen 60 bin ton rekolteye rağmen üretici fiyat bulamadı - Son Dakika
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Sakarya'da ayvada beklenen 60 bin ton rekolteye rağmen üretici fiyat bulamadı

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Sakarya\'da ayvada beklenen 60 bin ton rekolteye rağmen üretici fiyat bulamadı
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Sakarya\'da ayvada beklenen 60 bin ton rekolteye rağmen üretici fiyat bulamadı
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Sakarya'nın Geyve ve Pamukova ilçelerinde coğrafi işaretli ayva hasadı sürerken bölgede bu yıl 60 bin ton rekolte bekleniyor. Türkiye'nin ayva ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan bölgede rekolte üreticiyi memnun etse de üretici istediği fiyatı bulamadı.

Sakarya'nın Geyve ve Pamukova ilçelerinde yetiştirilen coğrafi işaretli ayvada hasat devam ediyor. Türkiye'nin ayva ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan bölgede bu yıl 60 bin ton rekolte bekleniyor.

Sakarya'nın simge lezzetleri arasında yer alan ve dalından yaprağına kadar her yönüyle değerlendirilen ayva, bahçelerden büyük bir titizlikle toplanıyor. Yalnızca elle hasat edilen ve "sarı altın" olarak nitelendirilen meyve; pekmez, reçel, kurutma, komposto ve çay gibi birçok farklı şekilde işlenerek tüketime sunuluyor. Bahçelerde işçiler tarafından özenle toplandıktan sonra kalitesine göre tasnif edilerek kasalara yerleştirilen ürünler, ilk olarak soğuk hava depolarına naklediliyor.

Burada gerçekleştirilen hazırlık ve paketleme işlemlerinin ardından ayvalar, Türkiye genelindeki pazarların yanı sıra dünyanın dört bir yanına sevk ediliyor. Türkiye'nin ayva ihtiyacının yüzde 60'lık bölümünü karşılayan bölgede, hem iç hem de dış pazara gönderilen ayvada bu sezon elde edilen rekolte üreticiyi memnun etti.

"Bu sene 60 bin ton bekliyoruz"

Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, bölgede normal şartlarda yıllık 40-50 bin ton civarında ayva üretildiğini, bu yıl ise 60 bin ton rekolte beklediklerini söyledi. Geçen yıl don nedeniyle üreticilerin mağdur olduğunu belirten Ulukaya, "Geçen sene dondan dolayı çiftimiz mağdur oldu, misafire ikram edecek ayvamız bile yoktu. Bu sene rekolte yüksek ama maalesef para yapmıyor. İstediğimiz fiyatları bulamadık" dedi.

İşçi yevmiyelerinin günlük bin 500 ila 2 bin lira arasında değiştiğini, bazı üreticilerin 2 bin 500 lira ödeme yaptığını aktaran Ulukaya, üreticinin ayvayı kilogramı 10-15 liradan sattığını, ürünün market raflarında 80-100 liraya kadar çıktığını kaydetti. Ulukaya, hal düzenlemesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, yağışlı hava nedeniyle hasadın uzayabileceğini ve dalda kalan ürünlerin hava şartlarından etkilenebileceğini dile getirdi.

"Şartlar el verdiğince dayanıyoruz"

Bahçelerde ayva toplayan işçilerin çavuşu Huriye Bal da yaklaşık 21 gündür hasatta çalıştıklarını belirterek, sabah saat 08.00'de işe başladıklarını söyledi. Bal, çalıştıkları şirket tarafından gönderilen tır veya kamyonları doldurmak için gün boyunca çalıştıklarını ifade ederek, "Şartlar el verdiğince dayanıyoruz" dedi.

Tüccar Bayram Çetinkaya ise ayvaları ihracat ve iç piyasa için ayrı ayrı hazırladıklarını belirterek, ürünleri gerekli işlemlerden geçirdikten sonra yurt dışına gönderdiklerini kaydetti.

Öte yandan, Sakarya'daki ayva hasadı havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
PamukovaEkonomiSakaryaTürkiyeGeyveYaşamÇevreSon Dakika

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