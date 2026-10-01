Sakarya Geyve\'de mobilya atölyesindeki yangında atölye kullanılamaz hale geldi

Sakarya Geyve'de mobilya atölyesindeki yangında atölye kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Geyve'de Tepecikler Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki mobilya atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası atölye kullanılamaz hale geldi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde yangın çıkan mobilya atölyesinde hasar oluştu.
Tepecikler Mahallesi İstanbul Caddesi'nde N.K'ya ait mobilya atölyesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce söndürülen yangında atölye kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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