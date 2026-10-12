Sakarya Geyve\'de tır, traktör ve aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 yaralandı

Sakarya Geyve'de tır, traktör ve aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Geyve'de tır, ayva yüklü traktör ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Geyve-Taraklı kara yolundaki kazada yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Geyve- Taraklı kara yolu Geyve Yöresel Ürünler Merkezi mevkisinde tır, ayva yüklü traktör ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada AK Parti Geyve İlçe Teşkilat Başkanı Adnan İzmir ile bir kişi hayatını kaybetti.
Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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