Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’nin beşinci haftasında Shakhtar Donetsk ile oynadığı karşılaşmada N’Golo Kante ilk 11’de sahaya çıktı. Ligdeki Çorum FK ve Kocaelispor maçlarında yedek kulübesinde yer alan Fransız orta saha, sergilediği performansla dikkat çekti.

ORTA SAHADA MUHTEŞEM EFOR

Shakhtar Donetsk karşısında oyuna ilk 11’de başlayan Kante, karşılaşma boyunca sahada basmadık yer bırakmayan temposuyla öne çıktı. Sarı-lacivertlilerin orta sahadaki direncine doğrudan katkı veren tecrübeli oyuncu, maç genelindeki görüntüsüyle tam not aldı. Ayrıca Kante 12.74 km koşarak takımın en çok koşan oyuncusu oldu.

DİĞER MAÇLARA GÖZ KIRPTI

Çorum FK ve Kocaelispor maçlarını kulübede takip eden Kante’nin, Avrupa sahnesindeki kritik mücadelede ilk 11’e dönmesi ve ortaya koyduğu oyun, maçın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Yıldız isim, bu performansıyla bundan sonraki karşılaşmalar için de ilk 11'e göz kırptı.