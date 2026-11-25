Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç ile Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalgan tarafından imzalanan protokol kapsamında, Afşin Fidanlık Geçici Yaşam Alanı bünyesinde bulunan mevcut yapı, Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi olarak yeniden düzenlenerek vatandaşların hizmetine sunulacak.

Türkiye genelinde ilçeler bazında tek olma özelliği taşıyan Aktif Yaşam Merkezi, yaşlı ve engelli bireylere yönelik kapsamlı hizmetleri aynı çatı altında buluşturarak sosyal hizmetler alanında diğer ilçelere de örnek olacak bir hizmet modeli oluşturacak.

Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından sosyal dayanışmanın ve sosyal hizmetlerin öneminin daha da arttığı ilçede hayata geçirilecek merkez, yaşlı ve engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı, sosyal hayattan uzaklaşmalarının önüne geçmeyi ve ailelerine destek olmayı amaçlıyor.

Yaşlı ve Engelli Bireylere Çok Yönlü Hizmet

Aktif Yaşam Merkezi bünyesinde yaşlı, engelli ve gündüzlü bakım desteğine ihtiyaç duyan bireylere yönelik birçok hizmet bir arada sunulacak.

Merkezde gündüzlü bakım ve destek hizmetlerinin yanı sıra psikososyal destek, rehberlik ve danışmanlık, el sanatları, hobi ve beceri geliştirme atölyeleri, sosyal, kültürel ve eğitsel etkinlikler ile günlük yaşam becerilerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda tam gün, yarım gün veya seanslı olarak hizmet alabileceği merkezde, sosyal iletişimlerinin güçlendirilmesi ve bağımsız yaşam becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca yaşlı ve engelli bireylerin bakımını üstlenen ailelere yönelik bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunularak bakım süreçlerinin kolaylaştırılmasına katkı sağlanacak.

Afşin Belediyesi ve İl Müdürlüğünden Güçlü İş Birliği

İmzalanan protokol kapsamında Afşin Belediyesi, merkezin hizmete hazır hâle getirilmesi amacıyla çevre düzenlemesi, peyzaj, zemin iyileştirme, ihata duvarı, erişilebilir giriş ve rampa düzenlemeleri, aydınlatma, çevre güvenliği ve gerekli teknik altyapı çalışmalarına destek sağlayacak.

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ise merkezin hizmet modelinin oluşturulması, ihtiyaçların belirlenmesi, personel görevlendirilmesi, sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurumlar arası koordinasyon süreçlerinde görev alacak.

Mevcut yapının yeniden değerlendirilmesiyle kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, ilçenin sosyal hizmet kapasitesinin artırılması ve sürdürülebilir bir hizmet modelinin oluşturulması hedefleniyor.

Başkan Kıraç: “En Kıymetli Hizmet, Bir İnsanın Hayatına Dokunabilmektir”

Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, merkezin sosyal belediyecilik açısından taşıdığı öneme değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var. İlçemize yeni yatırımlar kazandırırken yaşlılarımızın, engelli kardeşlerimizin ve onların fedakâr ailelerinin ihtiyaçlarını da önemsiyoruz.

İstiyoruz ki büyüklerimiz ve engelli kardeşlerimiz sosyal hayatın içerisinde daha fazla yer alsın, yeni arkadaşlıklar kursun, yeteneklerini geliştirsin ve kendilerini hiçbir zaman yalnız hissetmesin. Ailelerimizin de bakım süreçlerinde yükünü bir nebze olsun hafifletmek istiyoruz.

Türkiye genelinde ilçeler bazında tek olma özelliği taşıyan böylesine anlamlı bir projeyi Afşin’imize kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu vesileyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş’a, Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Sayın Emre Çalgan’a ve bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum.

Merkezimiz Afşin’imize, kıymetli büyüklerimize, engelli kardeşlerimize ve ailelerine hayırlı olsun.”

İl Müdürü Çalgan: “Her Bireyin Sosyal Hayata Katılımını Önemsiyoruz”

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalgan ise merkezin sağlayacağı hizmetlere ilişkin şunları söyledi:

“Yaşlı ve engelli bireylerimizin yaşam kalitesini artırmak, sosyal hayata katılımlarını desteklemek ve ailelerimizin bakım süreçlerinde yanında olmak temel önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Afşin’de hayata geçireceğimiz bu merkezle bireylerimizin yalnızca bakım ihtiyaçlarına değil, sosyal, kültürel ve psikososyal ihtiyaçlarına da cevap vermeyi amaçlıyoruz.

Yerel yönetimlerimizle gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri, sosyal hizmetlerimizin daha geniş kitlelere ulaşması açısından büyük önem taşıyor. Bu süreçte desteklerinden dolayı Afşin Belediye Başkanımız Sayın Koray Kıraç’a teşekkür ediyor, merkezimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Afşin’de Sosyal Yaşama Yeni Bir Kapı Açılacak

İmzalanan protokolün ardından ilgili kurumların koordinasyonuyla gerekli fiziki düzenleme, tefrişat ve donanım çalışmalarının tamamlanarak merkezin hizmete açılması hedefleniyor.

Aktif Yaşam Merkezi ile yaşlı ve engelli bireylerin hayatın içerisinde daha aktif rol alabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri, güvenli ve erişilebilir bir ortamda sosyalleşebilecekleri bir yaşam alanı oluşturulacak. Aynı zamanda ailelere de destek sağlanarak Afşin’in sosyal hizmet altyapısı güçlendirilecek.