Dursun Özbek'ten futbolcularına soyunma odasında büyük sürprizGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Aston Villa galibiyetinin ardından soyunma odasına giderek futbolculara müjdeyi verdi. Özbek, daha önce 700 bin Euro olarak belirlenen galibiyet primini 1 milyon Euro'ya yükseltti. Oyuncuların bu karar karşısında büyük bir coşku yaşadığı belirtildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin beşinci haftasında sahasında İngiltere ekibi Aston Villa’yı 1-0 yenen Galatasaray’da, kritik galibiyetin ardından Başkan Dursun Özbek’ten futbolculara prim müjdesi geldi.
PRİM 1 MİLYON EURO'YA YÜKSELDİ
Maçın bitimiyle birlikte soyunma odasına inerek futbolcularla bir araya gelen Dursun Özbek, galibiyet için daha önce 700 bin Euro olarak açıklanan primi 1 milyon Euro'ya çıkardığını duyurdu. Özbek’in bu kararı sarı-kırmızılı takımda büyük sevinç yarattı.
YARISI CUMA GÜNÜ HESAPLARDA
Söz konusu 1 milyon Euro'luk galibiyet priminin yarısının cuma günü futbolcuların hesaplarına yatırılacağı dile getirildi.
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