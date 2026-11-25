Mamo'nun hayali İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin davetiyle gerçek oluyor. Erzurumlu Beşiktaş tutkunu Erdal Karagöz, yıllardır hayalini kurduğu derbiyi İstanbul'da tribünden izleyecek.

KUAFÖRÜNDEN BAKAN ÇİFTÇİ'YE ÇAĞRI

Erzurum'da yaşayan ve bir yaşındayken geçirdiği menenjit hastalığı nedeniyle engelli olan 44 yaşındaki Erdal Karagöz'ün en büyük hayali, gönül verdiği Beşiktaş'ın maçını İstanbul'da tribünden izlemekti. Erzurum'da yaklaşık 20 yıldır kuaförlük yapan Ramazan Polat, 10 yıldır tıraş ettiği Karagöz'ün bu hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Polat, daha önce Erzurum Valiliği görevinde bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye seslenerek Mamo'nun hayalini gerçekleştirmesi için çağrıda bulundu.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN "ATKINI HAZIRLA" MESAJI

Erdal Karagöz'ün Beşiktaş sevgisine kayıtsız kalmayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Karagöz'e ailesiyle birlikte Beşiktaş- Galatasaray derbisini tribünden izleme müjdesi verdi. Bakan Çiftçi, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Erdal kardeşim, namı diğer Mamo; Erzurum'dan Dadaşlar diyarından seslendin, gönlümüze dokundun. Sen atkını hazırla kardeşim, Beşiktaş-Galatasaray derbisine seni biz götüreceğiz inşallah. Senin sevincin bizim de sevincimiz. Rabbim yüzünü hep güldürsün. Gözlerinden öpüyor, senin vesilenle bütün Erzurumlu hemşehrilerime gönülden muhabbetlerimi gönderiyorum."

"SENİN SEVİNCİN HER ŞEYE DEĞER ERDAL KARDEŞİM!"

Bakan Çiftçi, derbi müjdesinin ardından büyük mutluluk yaşayan Erdal Karagöz'e bir kez daha seslendi. Karagöz'ün sevincinin kendilerini de duygulandırdığını belirten Çiftçi, şu açıklamayı yaptı: "Senin sevincin her şeye değer Erdal kardeşim! Bazen bir insanın yüzündeki tebessüm, söylenecek bütün sözlerden daha kıymetlidir. Erdal kardeşimizin sevincini görünce hem duygulandık hem de gönlümüz ferahladı. Bir kardeşimizin böylesine içten bir mutluluğuna vesile olabilmek ne büyük bahtiyarlık… İnşallah derbi günü de gönlünce, ömrün boyunca tebessümle hatırlayacağın güzel bir gün olur. Cenâb-ı Hakk gönlüne göre versin, yüzünden gülümsemeyi eksik etmesin. Gözlerinden öpüyorum Mamo kardeşim."

ORKUN KÖKÇÜ'DEN FORMA İSTEDİ

Yıllardır kurduğu hayalin gerçekleşecek olmasının mutluluğunu yaşayan Erdal Karagöz, en sevdiği futbolcunun Orkun Kökçü olduğunu belirterek milli futbolcudan forma istedi. Karagöz, sevincini şu sözlerle dile getirdi: "Annem, babam, Ramazan usta ve ben Beşiktaş-Galatasaray derbisinde tribünde olacağız. Çok mutluyum. Beşiktaş'ı çok seviyorum. Ama en çok da Orkun Kökçü'yü seviyorum. Ondan bir kara kartal forması istiyorum. Bakanımıza da teşekkür ediyorum."

"MAMO'NUN HAYALİNE KAVUŞMASI HEPİMİZİ SEVİNDİRDİ"

Erdal Karagöz'ün hayalinin gerçekleşmesine vesile olan kuaför Ramazan Polat da Bakan Çiftçi'nin davetinden duyduğu mutluluğu şu sözlerle anlattı: "İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'yi Erzurum Valiliği döneminden tanıyoruz. Bizim için çok kıymetli. Böyle bir çağrıda bulunduk ve bizzat kendisi paylaşıma yorum yaptı. Erdal, ailesi ve beni maçta misafir edecek. Bu mutluluk ve sevgi tarif edilemez. Kendisine teşekkür ediyorum. Mamo'nun hayaline kavuşması hepimizi sevindirdi"