Sakarya Geyve'de Kocaeli Emniyet araçlarının karıştığı kazada 4 polis hafif yaralandı

Sakarya Geyve'de Kocaeli Emniyet araçlarının karıştığı kazada 4 polis hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Geyve'de D-650'de Kocaeli Emniyet araçlarının da karıştığı 8 araçlık zincirleme kazada 4 polis hafif yaralandı. Yaralı polisler ayakta tedavi edilirken, araçların kaldırılmasıyla Bilecik istikametinde trafik normale döndü.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 polis hafif yaralandı.
D-650 kara yolu Bilecik istikameti Bağlarbaşı mevkisinde, Antalya'ya göreve giden Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne ait 5 polis aracı, 1 kamyon ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 4 polis memuru sağlık personelince ayakta tedavi edildi.
Kara yolunun Bilecik istikametinde ulaşımın aksaması sonucu araç kuyruğu oluştu.
Trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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