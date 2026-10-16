Sakarya Geyve'de heyelan D-650 bağlantı yolunu kapattı, iki mahalleye ulaşım kesildi - Son Dakika
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Sakarya Geyve'de heyelan D-650 bağlantı yolunu kapattı, iki mahalleye ulaşım kesildi

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Sakarya Geyve\'de heyelan D-650 bağlantı yolunu kapattı, iki mahalleye ulaşım kesildi
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde toprak kayması, D-650'nin Bilecik istikametinden Doğançay ve Maksudiye mahallelerine ulaşımı sağlayan bağlantı yolunu kapattı. İki mahalleye bu yönden giriş yapılamazken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ ve DSİ ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde toprak kayması sonucu D-650 kara yolunun Bilecik istikametinden Doğançay ve Maksudiye mahallelerine ulaşımı sağlayan bağlantı yolu kapandı. İki mahalleye bu yönden giriş yapılamıyor.

Sakarya'da önceki gün akşam saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle Geyve ilçesindeki Sakarya-Bilecik kara yolunun Doğançay mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Heyelan nedeniyle D-650 kara yolunun Bilecik istikametinden Doğançay ve Maksudiye mahallelerine ulaşımı sağlayan bağlantı yolu kapandı. İki mahalleye bu yönden giriş yapılamazken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri de iş makineleriyle yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sakarya Geyve'de heyelan D-650 bağlantı yolunu kapattı, iki mahalleye ulaşım kesildi - Son Dakika
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