Sakarya Geyve'de çatı ustası eldivenle yakaladığı yarasayı inceleyip doğaya bıraktı - Son Dakika
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Sakarya Geyve'de çatı ustası eldivenle yakaladığı yarasayı inceleyip doğaya bıraktı

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Sakarya Geyve\'de çatı ustası eldivenle yakaladığı yarasayı inceleyip doğaya bıraktı
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Geyve'de çatı tadilatı yapan bir usta, eldivenli eliyle yakaladığı yarasayı cep telefonuyla kaydettikten sonra inceledi ve doğaya bıraktı. Usta, çatıdaki çalışma sırasında karşılaştığı yarasaya zarar vermeden onu doğal ortamına saldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çatı tadilatı yaptığı sırada eldivenli eliyle yarasa yakalayan bir usta, cep telefonuyla kaydettiği yarasayı inceledikten sonra tekrardan doğaya bıraktı.

Olay, Geyve ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın çatısında çalışma yapan çatı ustası, uygulama yaptığı esnada bir yarasayla karşılaştı. Elindeki iş eldiveniyle yarasayı zarar vermeden tutan usta, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde eldivenli elinde tuttuğu yarasayı kameraya gösteren usta, yarasayı bir süre inceledikten sonra yarasayı doğal ortamına saldı.

Kaynak: İHA
SakaryaGüncelGeyveYaşamÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Geyve'de çatı ustası eldivenle yakaladığı yarasayı inceleyip doğaya bıraktı - Son Dakika
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