İstanbul'da metro çilesi! Vatandaş 50 dakika bekletildi - Son Dakika
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İstanbul'da metro çilesi! Vatandaş 50 dakika bekletildi

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İstanbul\'da metro çilesi! Vatandaş 50 dakika bekletildi
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İstanbul'da iş çıkış saatlerinde yaşanan metro gecikmesi vatandaşları mağdur etti. Üsküdar-Sancaktepe metro hattında seferlerin 50 dakika gecikmesi nedeniyle evlerine dönmeye çalışan yolcular zor anlar yaşadı. Altunizade istasyonunda beklemek zorunda kalan vatandaşlar, uzun süren gecikmeye tepki gösterdi.

İstanbul'da akşam saatlerinde toplu ulaşımı kullanan vatandaşlar, metro seferlerinde yaşanan gecikmeyle karşılaştı. Üsküdar- Sancaktepe metro hattındaki 50 dakikalık aksama, özellikle işten çıkan yolcuları olumsuz etkiledi.

İstanbul'da metro çilesi! Vatandaş 50 dakika bekletildi

İŞ ÇIKIŞ SAATİNDE METRO ÇİLESİ

İstanbul'un yoğun kullanılan ulaşım güzergahlarından Üsküdar-Sancaktepe metro hattında yaşanan gecikme, iş çıkış saatine denk geldi. Günlük işlerini tamamlayıp evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, metro seferlerinin aksaması nedeniyle istasyonlarda beklemek zorunda kaldı. Yaklaşık 50 dakika süren gecikme, yolcuların tepkisine neden oldu. Özellikle iş çıkışında toplu taşıma araçlarını kullanan İstanbullular, yaşanan aksama nedeniyle evlerine zamanında ulaşamadı.  Altunizade durağında kalan yolcular, 50 dakikalık gecikmeye tepki gösterdi.

AltunizadeSancaktepeİstanbulÜsküdarSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da metro çilesi! Vatandaş 50 dakika bekletildi - Son Dakika
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