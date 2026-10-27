Yangın daha da büyüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok sert yanıt - Son Dakika
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Yangın daha da büyüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok sert yanıt

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Yangın daha da büyüyor! Galatasaray\'dan Fenerbahçe\'ye çok sert yanıt
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Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin gün içerisinde yaptığı açıklamalaya yanıt vererek sarı-lacivertli camiayı hedef aldı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin açıklamalarına sert bir yanıt vererek iddiaları tepkiyle karşıladı. 

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE CEVAP

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, rakiplerinin algı operasyonu yürüttüğü savunulurken sahadaki provokasyonlara ve yaşanan gerginliklere dikkat çekildi. Sarı-kırmızılı kulüp açıklamasında, "Mert Hakan Yandaş isimli kişinin ise düzeni ve güvenliği sağlamaya çalışan emniyet güçlerine yönelik saldırgan tutumu, yaşananların vahametini daha da artırmıştır. Tüm bu gerçekleri görmezden gelerek ortaya atılan iddialarla ancak kendi taraftarlarını kandırabilirler. Galatasaray camiasının ve Türk spor kamuoyunun bu algı oyunlarına itibar etmesini kimse beklemesin. Dün akşam karşılaştıkları tüm tahriklere rağmen Galatasaray'a yakışan ağırbaşlı ve soğukkanlı duruşu sergileyen teknik heyetimizi ve futbolcularımızı özellikle tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verdi. 

İşte Galatasaray'ın o açıklaması:

''Dün akşam oynanan derbi karşılaşmasının ardından rakip kulüp tarafından yapılan açıklama, "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış" sözünün adeta vücut bulmuş hâlidir. Yıllardır sahada elde edilemeyen sonucun gerçek dışı iddialar ve algı oyunlarıyla telafi edilmeye, futbolcularımıza disiplin cezası aldırılmaya çalışılmasını ibretle takip ediyoruz.

Rakip takımın stadyuma girişinden itibaren sergilediği tutum, henüz başlama düdüğü çalmadan sahanın ortasında gerçekleştirdiği provokatif hareketler ve karşılaşma boyunca devam eden tahrikleri herkesin gözü önünde yaşanmıştır.

Üstelik karşılaşmanın henüz 10. dakikasında rakibimizin on kişi kalması gerekirken, Kerem Aktürkoğlu isimli futbolcunun da sahaya adım attığı anda ortamı germeye başlaması ve maç sonunda yaşanan saldırının başrolünde yer almasına rağmen yalnızca sarı kart görmesi, kabul edilemez bir adaletsizliktir.

Archie Brown'un müsabaka boyunca sergilediği sportmenlik dışı, sert ve kabul edilemez müdahalelerin ötesine geçerek takım kaptanımız Abdülkerim Bardakcı'ya yönelik fiziksel saldırıda bulunması, futbol sahalarında asla yeri olmayan, sporun tüm değerlerini ayaklar altına alan son derece vahim bir hadisedir. Tüm spor kamuoyunun gözleri önünde yaşanan bu çirkin saldırı hiçbir şekilde mazur görülemez.

Mert Hakan Yandaş isimli kişinin ise düzeni ve güvenliği sağlamaya çalışan emniyet güçlerine yönelik saldırgan tutumu, yaşananların vahametini daha da artırmıştır.

Tüm bu gerçekleri görmezden gelerek ortaya atılan iddialarla ancak kendi taraftarlarını kandırabilirler. Galatasaray camiasının ve Türk spor kamuoyunun bu algı oyunlarına itibar etmesini kimse beklemesin.

Dün akşam karşılaştıkları tüm tahriklere rağmen Galatasaray'a yakışan ağırbaşlı ve soğukkanlı duruşu sergileyen teknik heyetimizi ve futbolcularımızı özellikle tebrik ediyoruz.

Büyük Galatasaray taraftarına da çağrımızdır:

Sahada ve saha dışında karşılaşacağımız her türlü provokasyona karşı aynı sağduyu, kararlılık ve ağırbaşlı duruşu hep birlikte sürdürmeliyiz.

Hiçbir provokasyon bizi hedeflerimizden uzaklaştıramayacak. Biz sahada kazanmaya, saha dışında ise Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışan duruşumuzu korumaya devam edeceğiz.

Gürültü geçer, gerçekler kalır.

Ve sonunda yine iyiler kazanır.''

Yangın daha da büyüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok sert yanıt
Yangın daha da büyüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok sert yanıt

FENERBAHÇE NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Kulübü, gün içerisinde bir açıklama yaparak RAMS Park'ta maç sonu yaşanan olaylara tepki göstermişti.

Yapılan açıklamada, “Dün akşam oynanan derbi karşılaşmasında futbolcularımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları şiddetle kınıyoruz. Kerem Aktürkoğlu’na yönelik sözlü saldırıyla başlayan, Galatasaray analiz ekibinden Serhat Doğan’ın Matteo Guendouzi’ye saldırısıyla tırmanan ve Abdülkerim Bardakçı’nın futbolcumuzun saçını çekmesiyle devam eden olaylar kabul edilemez. Derbinin rekabeti ve gerginliği, hiç kimseye futbolcularımıza saldırma hakkı vermez. Yaşananlar, “derbi gerginliği” denilerek geçiştirilemez. Rakip takım mensuplarının bu tutumu, gerilimi düşürmek yerine olayları körüklemiştir. Türk futbolunun sükûnete ihtiyaç duyduğu bir dönemde kulübümüz sorumlulukla hareket ederken, galip bir takımın misafirperverliğine yakışmayan bu davranışlar cezasız kalmamalıdır. Olaylara karışan herkesin eylemleri eksiksiz biçimde incelenmeli, sorumlular hakkında gerekli disiplin yaptırımları hiçbir ayrım gözetilmeksizin uygulanmalıdır. Türk futbolunda şiddeti önlemenin yolu, sorumlularını cezasız bırakmamaktır.'' denilmişti.

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GalatasarayFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Emre Acar Emre Acar:
    Ben bir Galatasaray taraftarıyım dün gerçekleşen olayda kerem brown mert Hakan haklı olduğunu düşünen Fenerbahçeli varmı acaba benmi yanlı bakıyorum merak ediyorum holigan değilde objektif bakan arkadaşlar yorum yapabilir mi 5 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    yerde yatarak tekme tokat maç kazanıp birde hiçbir şey olmamış gibi açıklama yapıyor utanmazlar 3 2 Yanıtla
  • Hakan1421 Hakan1421:
    aynen başkan Yavuz hırsız ev sahibini bastırmaya çalışıyor ama onlara tek sözümüz var, fener ağlama 2 2 Yanıtla
  • Erhan GÜLDEN Erhan GÜLDEN:
    Abdulkerim, Fbliye güreş, boks, tırmalama ve tırmanış, paraşütle atlama herşeyi yaptı. Bravo kaptannnn 0 1 Yanıtla
  • Neyzen Erdinç Bal Neyzen Erdinç Bal:
    Bütün olayların fitilini yakan Kerem'dir. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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