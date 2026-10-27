Salako\'nun Emine\'sini görenler tanıyamadı! İşte Meral Zeren\'in son hali

Salako'nun Emine'si olarak milyonların hafızasında yer edinen Meral Zeren, yıllar içindeki değişimiyle yeniden merak konusu oldu. Yeşilçam'ın sevilen oyuncusunun gençlik fotoğraflarıyla bugünkü görüntüsü arasındaki fark dikkat çekti.

YEŞİLÇAM'IN GÜZELLİĞİYLE HAYRAN BIRAKAN YILDIZIYDI

Türk sinemasının altın yıllarında güzelliği ve oyunculuğuyla öne çıkan Meral Zeren, 1970'li yılların en tanınan kadın oyuncularından biriydi. İri gözleri, kendine özgü yüz hatları ve doğal oyunculuğuyla izleyicilerin beğenisini kazanan Zeren, kısa sürede birçok önemli yapımda rol aldı. Salako, Şaşkın Damat, Köyden İndim Şehire, Hanzo ve Banker Bilo gibi filmlerle Yeşilçam tarihine adını yazdırdı.

KEMAL SUNAL'IN SALAKO FİLMİNDEKİ EMİNE'SİYDİ

Meral Zeren'in hafızalara kazınan rollerinden biri, Kemal Sunal'la kamera karşısına geçtiği Salako filmindeki Emine karakteriydi. Filmde Salako'nun âşık olduğu Emine'yi canlandıran Zeren, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çekti. Salako'nun uğruna türlü maceralara atıldığı Emine, yıllar geçmesine rağmen Yeşilçam izleyicisinin unutamadığı karakterlerden biri olarak kaldı.

YILLAR SONRAKİ HALİ ŞAŞIRTTI

Bir dönem Yeşilçam'ın en beğenilen kadın oyuncuları arasında gösterilen Meral Zeren, ilerleyen yıllarda kameralardan uzaklaşmayı tercih etti. Bugün 70 yaşında olan sanatçı, İstanbul Bebek'te daha sakin bir yaşam sürdürüyor. Usta oyuncunun yıllar sonraki fotoğrafları, gençliğindeki görüntüleriyle yan yana getirildiğinde dikkat çekici bir değişimi ortaya koyuyor.