Görevinden istifa eden İsmail Kartal'dan flaş itiraf - Son Dakika
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Görevinden istifa eden İsmail Kartal'dan flaş itiraf

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Görevinden istifa eden İsmail Kartal\'dan flaş itiraf
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Teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki görevinden ayrılma kararının gerekçesini açıklayarak, "Artık psikolojim kaldırmıyor, kendimi de motive edemiyorum. Kulübün de önünü açmak istiyorum" dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'deki görevinden istifa ederek ayrılan deneyimli teknik direktör İsmail Kartal, kararına ilişkin konuştu.

"ARTIK PSİKOLOJİM KALDIRMIYOR"

TRT Spor'un aktardığı habere göre; Kendisini motive edemediğini açıklayan İsmail Kartal, "Artık psikolojim kaldırmıyor, kendimi de motive edemiyorum. Kulübün de önünü açmak istiyorum." dedi. 

''HAYIRLISININ BU OLDUĞUNA İNANIYORUM''

Ayrılığın her iki taraf için de doğru karar olduğuna inandığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Hem benim hem de kulüp için hayırlısının bu olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 18 Haziran'da dördüncü kez teknik direktörlüğe getirilen 65 yaşındaki Kartal, bu dönemde 18 maçta takımının başında yer aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, 9'u UEFA Şampiyonlar Ligi, 9'u da Trendyol Süper Lig olmak üzere çıktığı 18 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

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SON DAKİKA: Görevinden istifa eden İsmail Kartal'dan flaş itiraf - Son Dakika
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