Sadri Alışık\'ın hastane odasındaki görüntüleri yürekleri burktu

Sadri Alışık'ın hastane odasında çekilen arşiv görüntüleri, Türk sinemasının unutulmaz ismini bir kez daha hatırlattı. Adnan Şenses'in yakın dostunu ziyaret ettiği anlar, iki sanatçının dostluğundan duygusal bir kesit sundu.

YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ YILDIZIYDI

Türk sinemasının en sevilen oyuncularından Sadri Alışık, canlandırdığı karakterler ve kendine özgü oyunculuğuyla milyonların gönlünde taht kurdu. Özellikle Turist Ömer ve Ofsayt Osman karakterleriyle hafızalara kazınan usta sanatçı, kariyeri boyunca 200'ü aşkın filmde rol aldı. Komedi ve dram türündeki performanslarıyla izleyicilerin sevgisini kazanan Alışık, Türk sinemasında kendine özgü bir yer edindi. 18 Mart 1995 tarihinde hayatını kaybeden sanatçının yıllar önce hastanede kaydedilen görüntüleri ise yeniden izleyiciyle buluştu.

HASTANE ODASINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sadri Alışık'ın hastanede tedavi gördüğü döneme ait arşiv kaydı, yıllar sonra yeniden dikkat çekti. Görüntülerde usta oyuncunun hastane yatağında bulunduğu, yakın dostu Adnan Şenses'in ise kendisini ziyaret ettiği görülüyor. İki sanatçının hastane odasındaki samimi sohbeti, aralarındaki yakın dostluğu gözler önüne seriyor. Alışık'ın hastane odasında çekilen bu görüntüleri, sanatçıyı yıllardır filmleriyle hatırlayan izleyiciler için duygusal bir anlam taşıyor.

ADNAN ŞENSES YAKIN DOSTUNU YALNIZ BIRAKMADI

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Adnan Şenses, hastanede bulunan Sadri Alışık'ı ziyaret ederek yakın dostunun yanında yer aldı. Arşiv görüntülerinde Şenses'in Alışık'ın yatağının başında bulunduğu ve onunla sohbet ettiği anlar dikkat çekiyor.