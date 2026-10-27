İstanbul'da sel manzaraları! Hızla gelen sular, bahçe duvarını yıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul'da sel manzaraları! Hızla gelen sular, bahçe duvarını yıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da sel manzaraları! Hızla gelen sular, bahçe duvarını yıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da sel manzaraları! Hızla gelen sular, bahçe duvarını yıktı
Haber Videosu

İstanbul'un Şile ilçesinde şiddetli sağanak yağışın ardından Yeniköy Deresi taştı. Üsküdar Caddesi derenin taşmasıyla birlikte su altında kaldı. Taşan derenin suları ise bir binanın bahçe duvarını yıktı.

İstanbul'un Şile ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından yatağından taşan Yeniköy Deresi nedeniyle Üsküdar Caddesi kısa sürede sular altında kaldı. Cadde üzerindeki ulaşımda aksamalar yaşanırken, sürücüler ve yayalar ilerlemekte zor anlar yaşadı.

SELİN FATURASI AĞIR

Taşkın nedeniyle çevredeki yapılarda da hasar meydana geldi. Şiddetli su akıntısına dayanamayan bir binanın bahçe duvarı yıkılırken, bölgeye sevk edilen ekipler su tahliyesi ve temizlik çalışmalarına başladı.

Şile'de yine aynı manzara! Evler adeta artık gölün içindeŞile'de yine aynı manzara! Evler adeta artık gölün içinde Sağanak Sabiha Gökçen’i de vurdu! Teknik bölge tünelini su bastı, servisler mahsur kaldıSağanak Sabiha Gökçen’i de vurdu! Teknik bölge tünelini su bastı, servisler mahsur kaldı Görüntü bu sabah kaydedildi! Sağanağın vurduğu iki ilçede yollar göle döndüGörüntü bu sabah kaydedildi! Sağanağın vurduğu iki ilçede yollar göle döndü İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldıİstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
İstanbul3. SayfaÜsküdarYeniköyGüncelBahçeŞileSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başladı Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor Görüşmeler başladı! Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi: Amedspor sürprizi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi: Amedspor sürprizi
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte listede başı çeken 3 ilimiz Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
İşte İsmail Kartal’ın koltuğuna oturması muhtemel 3 isim İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturması muhtemel 3 isim
Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum
Yangın daha da büyüyor Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye çok sert yanıt Yangın daha da büyüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok sert yanıt
İstanbul’da 4 ilçe belediyesi daha Yeni Parti’ye geçti İstanbul'da 4 ilçe belediyesi daha Yeni Parti'ye geçti
37 kişi gözaltında can verdi Ölüm nedenleri kan dondurdu 37 kişi gözaltında can verdi! Ölüm nedenleri kan dondurdu
20:55
İşte Fenerbahçe’nin Göztepe maçındaki yeni hocası
İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçındaki yeni hocası
20:32
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bitti
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bitti
20:14
Melania Trump: Rusya ile Ukrayna arasında bölgesel ateşkes başladı
Melania Trump: Rusya ile Ukrayna arasında bölgesel ateşkes başladı
19:12
AK Parti düzenleme için harekete geçti Yıl sonunda emekliye enflasyon farkı ve refah payı gündemde
AK Parti düzenleme için harekete geçti! Yıl sonunda emekliye enflasyon farkı ve refah payı gündemde
18:32
Yangın daha da büyüyor Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye çok sert yanıt
Yangın daha da büyüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok sert yanıt
18:01
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte listede başı çeken 3 ilimiz
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
15:20
İsrail seçimlerinde katılım 1973’ten bu yana en yüksek seviyede Panikleyen Netanyahu’dan mesaj bombardımanı
İsrail seçimlerinde katılım 1973'ten bu yana en yüksek seviyede! Panikleyen Netanyahu'dan mesaj bombardımanı
09:45
Isparta Yenice’de aralarında 800 yıllık ağaçların bulunduğu kestane hasadı başladı
Isparta Yenice'de aralarında 800 yıllık ağaçların bulunduğu kestane hasadı başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 21:40:39. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da sel manzaraları! Hızla gelen sular, bahçe duvarını yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei