Niğde\'de 22 yaşındaki genç kız çatı katında ölü bulundu

Niğde’de 22 yaşındaki genç kız bir binanın çatı katında ölü halde bulundu.

BİR İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Olay, Niğde-Bor yolu üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki B.R.Ü., binanın çatı katında ölü halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, genç kızın polis memuru olan babasına ait beylik tabancasıyla yaşamına son verdiği iddia edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

B.R.Ü.'nün cenazesi ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.