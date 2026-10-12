Sakarya Geyve'de kazada AK Partili Adnan İzmir ve 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sakarya Geyve'de kazada AK Partili Adnan İzmir ve 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Sakarya Geyve\'de kazada AK Partili Adnan İzmir ve 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde meyve yüklü traktör, hafif ticari araç ve tırın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ölenlerden birinin AK Parti Geyve ilçe yönetim kurulu üyesi ve eski meclis üyesi Adnan İzmir olduğu belirlendi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meyve yüklü traktör, hafif ticari araç ve tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden traktör sürücüsünün AK Parti Geyve ilçe yönetim kurulu üyesi ve eski meclis üyesi Adnan İzmir olduğu belirlendi.

Kaza, Geyve ilçesi Yöresel mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adnan İzmir idaresindeki meyve yüklü römork taşıyan traktör, hafif ticari araç ve tırın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle meyve yüklü traktör devrilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, traktör sürücüsü AK Parti Geyve ilçe yönetim kurulu üyesi ve eski meclis üyesi Adnan İzmir ile yanında bulunan Suriye uyruklu bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, diğer Suriye uyruklu kişinin ise yaralandığı belirlendi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Adnan İzmir ve yanındaki yolcunun cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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