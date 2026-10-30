Göreme\'de kaya altında ölen Tuna çifti Sakarya\'da toprağa verildi

Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybeden Fatih Eray Tuna ve eşi Begüm Çetinkaya Tuna'nın cenazeleri, Sakarya'da toprağa verildi.

Tuna çifti için Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Tuna ailesinin yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Murat Kaya, Ali İnci ve Ertuğrul Kocacık, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Begüm Çetinkaya Tuna'nın (31) cenazesi Sapanca Kurtköy Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi, Fatih Eray Tuna'nın (31) naaşı ise Geyve'ye gönderildi.

Tuna'nın cenazesi, Geyve Merkez Sinanbey Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sakarya'da internet haber sitesinin imtiyaz sahibi olan Fatih Eray Tuna'nın, 1999 Marmara Depremi'nde enkaz altından kurtarıldığı, çiftin temmuzda evlendiği öğrenildi.

Olay

Nevşehir'in Göreme beldesinde dün, etkili olan sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan Fatih Eray Tuna ve eşi Begüm Çetinkaya Tuna ile Fransız uyruklu Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert (37) hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Olayda yaralanan 4 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin 5 bilirkişi görevlendirildiğini, idari ve adli soruşturmanın sonucunda olayın bütün yönleriyle açıklığa çıkmasını beklediklerini bildirmişti.