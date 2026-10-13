Sakarya Geyve'de kazada ölen AK Parti İlçe Teşkilat Başkanı Adnan İzmir toprağa verildi - Son Dakika
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Sakarya Geyve'de kazada ölen AK Parti İlçe Teşkilat Başkanı Adnan İzmir toprağa verildi

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Sakarya Geyve\'de kazada ölen AK Parti İlçe Teşkilat Başkanı Adnan İzmir toprağa verildi
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Sakarya Geyve'de kazada ölen AK Parti İlçe Teşkilat Başkanı Adnan İzmir toprağa verildi. Cenazeye AK Parti Sakarya milletvekilleri ve partililer katıldı; kazada ölen Suriye uyruklu Hamed Ethem'in cenazesi Şanlıurfa'ya gönderildi, tır sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Geyve İlçe Teşkilat Başkanı Adnan İzmir'in cenazesi toprağa verildi.

Geyve Yöresel Ürünler Merkezi mevkisinde tırın, ayva yüklü traktörün ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada ölen İzmir'in cenazesi, Geyve Merkez Camisi'ne getirildi. İzmir'in yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, İzmir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İnci ve Murat Kaya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, partililer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Olayda yaşamını yitiren Suriye uyruklu Hamed Ethem'in cenazesi ise Şanlıurfa'ya gönderildi.

Kazaya karışan tırın sürücüsü A.R.A'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Sakarya'da Geyve-Taraklı kara yolu Geyve Yöresel Ürünler Merkezi mevkisinde tır, ayva yüklü traktör ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada, İzmir ile Ethem hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sakarya Geyve'de kazada ölen AK Parti İlçe Teşkilat Başkanı Adnan İzmir toprağa verildi - Son Dakika
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