Sakarya Geyve'de toprak kayması, Doğançay ve Maksudiye'ye ulaşımı kapattı - Son Dakika
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Sakarya Geyve'de toprak kayması, Doğançay ve Maksudiye'ye ulaşımı kapattı

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Sakarya Geyve\'de toprak kayması, Doğançay ve Maksudiye\'ye ulaşımı kapattı
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Sakarya Geyve'de sağanak sonrası toprak kayması nedeniyle D-650 kara yolunun Bilecik istikametinden Doğançay ve Maksudiye mahallelerine ulaşım kapandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ ve DSİ ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı; jandarma güvenlik önlemi aldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu Doğançay ve Maksudiye mahallelerine D-650 kara yolunun Bilecik istikametinden giriş kapandı.

Kentte önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Sakarya-Bilecik kara yolunun Doğançay mevkiinde toprak kayması meydana geldi. Kayma sonucu D-650 kara yolunun Bilecik istikametinden Doğançay ve Maksudiye mahallelerine ulaşımı sağlayan bağlantı yolu kapandı.

Bölgeye sevk edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, iş makineleriyle yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sakarya Geyve'de toprak kayması, Doğançay ve Maksudiye'ye ulaşımı kapattı - Son Dakika
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