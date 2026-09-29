Sakarya'da taşkın sonrası kriz masası kuruldu, 12 okulda eğitime ara verildi - Son Dakika
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Sakarya'da taşkın sonrası kriz masası kuruldu, 12 okulda eğitime ara verildi

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Sakarya'da 2 gündür etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle dereler taştı; Geyve, Karapürçek ve Karasu'da yollarda çökme yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kentte 12 okulda eğitime ara verilirken 560 personel ve 225 araç sahada çalışıyor.

Sakarya'da 2 gündür etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle dereler taştı.

Geyve ilçesi Karaçay Mahallesi'nde taşkın nedeniyle dere kenarından geçen yolun bir bölümünde çökme meydana geldi.  Karapürçek ilçesindeki Kanlıçay Deresi kuvvetli yağış sonucu taştı, Kanlıçay Mahallesi'nde yolun bir bölümünde çökme yaşandı. Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi'nde de dere taşması sonucu bazı evleri, iş yerlerini, tarım arazilerini ve yolları su bastı.

ARAÇLAR SU ALTINDA KALDI

Kuvvetli yağış nedeniyle Adapazarı-Karapürçek yolunun Erenler mevkiinde sürücüler ulaşımda zorluk yaşadı. Araçların su altında kaldığı bölgede jandarma ekipleri, kontrollerine devam ediyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve ilçe belediye ekipleri de sağanaktan etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında Afet Koordinasyon Merkezi'nde kriz masası oluşturuldu. Kriz yönetimi, riskli noktalarını tespit ederek ekiplerin dağılımıyla ilgili istişarede bulundu, acil müdahale için eylem planı çıkardı.

"SON 24 SAATTE 27 YILIN YAĞIŞI DÜŞTÜ"

Alemdar, Sakarya'nın farklı noktalarına metrekareye 120 ile 150 kilogram arasında yağış düştüğünü belirterek, "Son 24 saatte 27 yılın yağışı düştü. En son bu rakamı 1999 yılında görmüştük. Çok ciddi yağış söz konusu. Önemli olan, bu yağmurda cana ve mala zarar gelmeden, en az hasarla bu yağmuru, bu afeti atlatabilmek." ifadesini kullandı.

SASKİ, Büyükşehir Belediyesi, DSİ ve ilçe belediyelerle sahada olduklarını aktaran Alemdar, şunları kaydetti:

"Tüm gücümüzle sahadayız. Muhtarlarımızla sürekli irtibat halindeyiz, her mahallenin ne durumda olduğuna bakıyoruz. Olumsuzluk yaşanan bölgelere hızla intikal ediyoruz. 560 personel ve 225 araçla sahadayız. Bugün ve yarın da yağışların devam etmesi bekleniyor. Bu anlamda tüm tedbirlerimizi alarak, sahada çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

12 OKULDA EĞİTİME ARA

Öte yandan; yağış nedeniyle Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Erenler, Karapürçek, Karasu ve Söğütlü'de 12 okulda eğitime bugün ara verildi.

Kaynak: AA
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